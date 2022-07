Na kraju smo toplinskog vala, približava nam se jedna hladna fronta koja će destabilizirati atmosferu, donijeti pljuskove, grmljavinu, moguće nevrijeme, ali i nižu temperaturu.

Fronta dolazi do nas u utorak tijekom jutra, prvo nad sjeverozapad Hrvatske, a tijekom dana će se premještati prema jugu. Već će ujutro na sjevernom Jadranu i kopnu biti umjereno i pretežno oblačno, povremeno uz kišu i pljuskove. U Dalmaciji sunčano. Puhat će umjeren sjeverac, na sjevernom Jadranu bura, a u Dalmaciji maestral. Temperatura oko 19 u unutrašnjosti, te oko 26 na obali.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno. Češće uz kišu i pljuskove nego ujutro, a lokalno je moguće i nevrijeme. Tek će se navečer smirivati i razvedravati. Puhat će umjeren sjeveroistočnjak, i bit će ugodnije nego danas, oko 28.

U Slavoniji poslijepodne vruće i sparno, oko 30 stupnjeva te sve oblačnije, pa je i sve veća vjerojatnost za pljuskove i grmljavinu, a duž Posavine je moguće i nevrijeme. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, pojačan za vrijeme pljuskova.

Na sjevernom Jadranu sredinom dana može biti još ponekog pljuska i grmljavine, osobito u unutrašnjosti Istre te na Kvarneru, onda poslijepodne razvedravanje uz umjerenu i jaku buru. Temperatura oko 33. U gorju češća kiša i pljuskovi koji mogu biti jače Izraženi. Temperatura od 25 do 28.

U Dalmaciji sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti malo oblačnije, povremeno uz pljuskove, osobito nakon 16 sati. Zapuhat će umjerena do jaka bura. Najviša temperatura od 33 do 36. More je u ponedjeljak bilo vrlo toplo, između 26 i 29 stupnjeva, no uskoro će se ponovno malo ohladiti zbog bure.



Na kopnu će UV indeks u utorak biti niži nego u ponedjeljak, zbog veće količine oblaka, dok je na obali i dalje potreban oprez pri sunčanju. U srijedu na kopnu sunčano i vruće, oko 30 stupnjeva. Od četvrtka opet nestabilnije, povremeno uz kišu i pljuskove. Temperatura će u drugoj polovini tjedna biti sve niža.

Na obali većinom sunčano i manje vruće, rijetko uz poneki pljusak, ponajprije na sjeveru! Lakše će se disati i zbog umjerene do jake bure. Temperatura od 30 do 33.

Dakle, u utorak u Dalmaciji ostaje sunčano i vruće, a na kopnu i sjevernom Jadranu češći pljuskovi. Nakon tog pogoršanja, ostat će nam nešto niže temperature te će ponovno zapuhati bura, tako da ulazimo u znatno ugodnije razdoblje.

