Stigla nam je promjena vremena. Sljedeći sati donose još kiše, snažan olujni vjetar i grmljavinske pljuskove.

Stigla nam je promjena vremena - hladnija temperatura uz kišu i pljuskove koji su lokalno izraženiji. Na zapadnom dijelu zemlje temperature su pale ispod 20 °C.

Za područje cijele Hrvatske, izuzev dubrovačkog područja označen je narančasti alarm što znači da je vrijeme opasno. Za Dubrovnik i okolicu označen je žuti alarm, odnosno potencijalno opasno vrijeme.

Veliko nevrijeme uz grmljavinske pljuskove i olujan vjetar očekuje Jadran i priobalje. Na Kvarneru, u Velebitskom kanalu, Dalmaciji i u Istri očekuju se olujni udari vjetra do 95 km/h.

Izdano je i upozorenje za pomorce zbog visokih valova, a moguć je i nastanak pijavica.

Riječko, dubrovačko i splitsko područje očekuju udari vjetra do 65 km/h uz obilnu kišu i lokalno izraženije pljuskove s grmljavinom te moguće nevere praćene tučom i olujnim udarima vjetra.

U unutrašnjosti zemlje se očekuje obilna kiša uz grmljavinske pljuskove. Područje Zagreba i okolice očekuje obilna kiša uz vjetar do 65 km/h i lokalno izraženije grmljavinske pljuskove.

Sutra smirivanje vremena

Sutra, u prvom dijelu dana, očekuje nas pretežno oblačno mjestimice s kišom, ponegdje na Jadranu i pljuskovima s grmljavinom, piše DHMZ.

Od sredine dana očekuje se smirivanje pa će u većini predjela poslijepodne prevladavati sunčano. Vjetar slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni, a na Jadranu, osobito u Dalmaciji vrlo jak sjeverozapadnjak, na sjevernom dijelu duž obale i bura.

Najniža temperatura zraka od 11 do 16, na Jadranu od 16 do 20, a najviša uglavnom između 19 i 24, na Jadranu od 24 do 27 °C.