Vlada će sufinancirati popravak dimnjaka i nabavu bojlera za Zagrepčane čiji su domovi oštećeni u potresu. No datum kada bi Zakon za sanaciju štete trebao biti gotov još nije poznat. Zbog svega, obnova brojnih objekata i dalje stoji.

Neuporabljiva zgrada iz 1897. kulturno je dobro, zbog toga njezini stanari ne mogu sami krenuti u sanaciju svojih stanova pa se 43 dana od potresa osjećaju zaboravljeno.

"Riješila se Gunja, riješila se Kostajnica, riješilo se sve. Ljudima koji su imali jako malo napravilo se megalomanski. Ljudi su sretni i zadovoljni. To smo svi gledali, a Zagreb, Zagreb kao da je nečija maćeha“, kaže Rajka.

"Ja sam uvjerena da novaca ima. Novaca ima. Evo kažem to otvoreno, jasno i glasno. Novaca ima. Samo treba postojati želja i volja da se pomogne“, smatra Marija.

Takvih je primjera i dalje na stotine. Do sada je pregledano 17.000 objekata, do kraja tjedna statičari bi mogli završiti posao. No Zagrepčani dinamikom nisu zadovoljni.

"Letke za potres smo dobivali redovito s računima od holdinga da znamo kako se trebamo ponašati, a sad kad se potres desio, nitko ništa ne može ni ne zna“, ističe Ljiljana.

"U centru grada tramvaji ne voze, mislim da sve to jako sporo ide“, rekao je Željko.

Gradonačelnik Bandić na prozivke o sporoj sanaciji odgovara brojkama: do sada je odvezeno 12 tisuća tona šute, tisuću i pol tona glomaznog otpada. Vatrogasci su skinuli 3125 dimnjaka, GSKG je sanirao njih 1278. Na trenu je 333 statičara, dvije trećine njih dobile su ugovore na puno radno vrijeme. S druge strane, tvrdi, država osim pomoći vojske na početku - nije učinila ništa.

"Čekamo zakon da! Prije 3 i pol tjedna je Grad Zagreb dao svoje primjedbe i sugestije i prijedloge na taj Zakon. Mi ga još nismo vidjeli. Mi smo napravili svoje sve ono što smo mogli“, rekao je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

Ministar Štromar i danas ponavlja Zakon će ubrzo, ali bez konkretnog datuma. No najavio je prvu konkretnu mjeru. Vlada će subvencionirati sanaciju dimnjaka i nabavu bojlera.

"Po svakom kućanstvu ćemo osigurati 20.000 kuna. To je dovoljno sredstava. Vidio sam da su upravitelji zadovoljni s tim iznosom“, rekao je ministar graditeljstva Predrag Štromar. Ovo može ići odmah. Upravitelji zgrada mogu odmah angažirati projektante. Struka tvrdi da, ako se osigurao novac, dimnjaci se do zime stignu sanirati. No bit će puno posla.

„Dimnjak se brzinski može popraviti doslovce u tjedan, dva. Problem je u tome što vi na tome imate i vezane instalacije bojlera koje se moraju neke zamijeniti. Neki dimnjaci se neće moći popraviti, sa jednostavnim popravcima nego će se morati zamjenjivati“, rekao je Krešimir Tarnik iz Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

Pita il se oporbu, Vlada bi za obnovu objekata građana trebala osigurati 50 posto iznosa, grad 30 posto, a vlasnici 20 posto. Kažu da se premijer Plenković ponaša kao da se potres nije dogodio.

"Važniji su mu parlamentarni izbori, njegova fotelja, njegovo mjesto nego deseci i deseci tisuća njegovih sugrađana“, kaže Gordan Maras, predsjednik zagrebačkog SDP-a.

HNS-ov ministar Štromar pak tvrdi kako prijevremeni izbori neće utjecati na donošenje zakona. Štetu procjenjuje na 42 miljarde kuna.

