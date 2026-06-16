Visoki časni sud HDZ-a izrekao kaznu Tomislavu Sokolu

Visoki časni sud HDZ-a izrekao je stegovnu mjeru ukora zastupniku Tomislavu Sokolu te mu oduzeo članstvo u važnom Nacionalnom odboru stranke, potvrdio je za DNEVNIK.hr izvor iz HDZ-a.

Odluka je donesena sukladno Statutu i Etičkom kodeksu HDZ-a, a još se čeka službeno, javno priopćenja iz stranke.

Podsjetimo, stegovni proces protiv Tomislava Sokola pred Visokim časnim sudom pokrenut je zbog njegovog javnog istupa u medijima gdje je kritizirao stranačko spletkarenje koje je nastalo zbog kandidature njegove supruge Ana Župić Sokol za vodeću pozicije unutar Zajednice žena HDZ-a "Katarina Zrinski" grada Zagreba.

S europskim zatupnikom Sokolom javno se potom obračunao predsjednik stranke i premijer Andrej Plenković koji mu je poručio da postoji malo čega tako nepametnog u životu kao što je javno istupanje protiv članova stranke, a podsjetio ga je i na unosnu fotelju koju ima u Strasbourgu, te ga pozvao da je slobodno napusti ako niej zadovoljan.

Gubitak utjecaja u stranci

Osim samog ukora koji je opomena koja se dodjeljuje za lakše kršenje statuta stranke, puno veći politički udarac za Sokola je oduzimanje članstva u Nacionalnom odboru stranke. Nacionalni odbor jedno je od najviših političkih tijela HDZ-a koje kroji smjernice između dva Opća sabora stranke, te donosi ključne odluke i potvrđuje izborne liste.

Izbacivanjem iz tog tijela, Sokol je praktički marginaliziran i maknut s mjesta gdje se donose najvažnije odluke, što šalje jasnu poruku svim ostalim članovima o tome kako prolaze oni koji imaju vlastiti stav u stranci.