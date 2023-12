Resnik novi, još gori Jakuševec? Građani najavili prosvjed: "Tako je i dobio izbore, a što je napravio? Ništa!"

Kao nova lokacija za zagrebačko odlagalište otpada već dugo se spominje naselje Resnik. "Oni svi misle Resnik je, ne znam ni ja gdje. Resnik je, ako nisu znali, u centru grada", naglasila je Iva Bejić iz Udruge za zaštitu okoliša Resnik.



Nije baš žila kucavica, ali Resnik je sigurno određeni gradski organ, tu je već desetljećima pročistač otpadnih voda.

"Nama smrdi kolektor i kolektor je trebao biti dolje niže, da se sva voda spoji u kanale, ja ne znam tko ga je projektirao, tko ga je stavio tu. On je trebao biti dolje nižeu Ruščici", dodala je Bejić.

Od prvih kuća do pročistača je pola kilometra. Između i pokraj njih bi trebao biti izgrađen Centar za gospodarenje otpadom. Štoviše, dio se ovdje već probavlja. Građevinski otpad tu se već drobi pola godine.

Pročitajte i ovo Anketa Dnevnika Nove TV Vjerujete li da će BBB-i kući do Božića? Pogledajte rezultate glasanja u Dnevniku Nove TV

Anto Bejić iz Udruge za zaštitu okoliša Resnik rekao je da prostor na koji je dovezen građevinski materijal nije predviđen za to, a tvrdi da nemaju ni papire."Želi nam praviti kompostanu, energanu i sve. Sve što pripada centru za gospodarenje otpadom - oni kažu energana, ali mi znamo da to nije energana nego da je to spalionica", naglasila je Bejić.

Dodala je da spalionica nije otpala, već je dobila ljepši naziv, a to je energana."Neće ih ni financirati za te strojeve, za takvo postrojenje oni neće dobiti pare iz Europske unije", nastavila je.



Ako nema novca iz Europe, neće se ni graditi, i nema problema za Resnik, problem ostaje Jakuševcu. Srećom, netko će izvana odlučivati o hrvatskom otpadu, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Golja.

Građani najavili prosvjed

Nekolicina nezadovoljnih građana okupila se u Resniku iskazujući svoje nezadovoljstvo, a uživo se u Dnevniku Nove TV javila reporterka Matea Ćorić Brunović.

"Unatoč kiši, ovdje se za naše javljanje okupio veliki broj ljudi, a još veći broj ljudi očekuje se u nedjelju u podne kada je ovdje u Resniku zakazan veliki prosvjed. Ovdje su došli s transparentima da pošalju jasnu poruku da ne žele to smeće, da se oni kao i Jakušvevčani bore za svoje zdravlje.

Ovaj prosvjed koji će biti u nedjelju organizirala je Udruga za zaštitu okoliša", ispričala je reporterka koja je razgovarala s predsjednicom Udruge koja je nekada s aktualnim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem prosvjedovala protiv tadašnjeg gradonačelnika Milana Bandića. Upitana je kako je došlo do preokreta.

Pročitajte i ovo Bravo! Ovo su 15-godišnji heroji iz Međimurja: "Tata, nećeš pogoditi što smo upecali!"

"Na naše iznenađenje ni mi ne znamo odgovor, mi samo znamo da smo jedno kratko vrijeme s njim surađivali kao predsjednikom Zelene akcije s kojim smo imali dugogodišnju suradnju.

Isto tako ne znamo što se dogodilo, čak i u predizbornim obećanjima gradonačelnik je obećavao neka rješenja, bunio se protiv sporazuma o dovođenju tuđeg smeća iz Zagrebačke županije u Zagreb, bunio se protiv ukidanja vodozaštitnih zona...", rekla je Branka Genzić-Horvat.

Ovim prosvjedom, dodala je, žele poručiti da se slažu da se Jakuševec zatvori, da su ogorčeni sa situacijom koja se tamo dogodila, ali žele i poručiti da preseljenjem Jakuševca u Resnik neće biti ništa drugo nego puno gori Jakuševec.

"Mi se svi bunimo protiv toga, to je drugo odlagalište, na taj način neće riješiti ništa. Naš gradonačelnik je 2017. godine zabio zastavu na drugo najveće brdo u Zagrebu - to je Jakuševec i obećao da će riješiti taj problem. Tako je i dobio izbore, a što je napravio? Nakon dvije godine nije napravio ništa. Ako ne uspije prosvjed, imamo i drugih opcija. To će vidjeti, to ćete i vi vidjeti što će se dogoditi. Ovo se ne tiče samo Resnika, nego svih građana Grada Zagreba", ispričala je Božena Hader.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.