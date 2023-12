Ovo su 15-godišnji heroji iz Međimurja: "Tata, nećeš pogoditi što smo upecali!"

Fabian Oršuš i njegov bratić Sebastian Novak hrabrom su i brzom reakcijom u nedjelju ujutro na šljunčari kod Domašinca u Međimurju spasili život starijem muškarcu.

"Išli su rano ujutro pecati i vidjeli su da je nešto u vodi. Mislili su da je to neka riba ili vreća i privukli su to, ali su shvatili da je čovjek. Ušli su u vodu i izvukli ga do nasipa", ispričao je Fabianov otac Miroslav Oršuš.

Međutim, čovjek je bio pretežak za 15-godišnjake koji ga nisu mogli sami izvući pa je jedan ostao držati ga, a drugi je otrčao po pomoć.

"Vratio se s 28-godišnjakom koji je muškarca počeo oživljavati. Čovjek kojeg su izvukli bio je skroz plav. Brzo je stigla i hitna", rekao je ponosni otac.

Kada ga je Fabian nazvao, nije mu vjerovao što se dogodilo.

"Još sam bio u krevetu kad mi je rekao: 'Tata, nećeš pogoditi što smo upecali.' I ja sam mislio da se ide šaliti sa mnom i pitao sam ga što je uhvatio. Kada mi je rekao da su našli čovjeka, odgovorio sam da me prestane zezati i poklopio. Onda mi je supruga rekla da se možda ne šali, a on mi je poslao slike hitne pomoći pa sam shvatio da je nešto ozbiljno", objasnio je.

Dečki su, kaže, u teškoj situaciji ostali mirni.

"Uspjeli su skupiti hrabrosti u situaciji u kojoj bi se i mnogi stariji uplašili", zaključio je.

Podsjetimo, policija je naknadno utvrdila identitet starijeg muškarca, a liječničkim pregledom nisu utvrđene ozljede koje bi upućivale na nasilan događaj povezan s počinjenjem kaznenog djela. Ipak, zbog pothlađenosti i komatoznog stanja zadržan je daljnjem liječenju.