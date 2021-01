Banovina podrhtava manje nego prethodnih dana, ali životi ljudi daleko su od onog na što su naviknuli. Povratak na staro nije ni blizu.

Volonter Dragutin Hajdl često dolazi i posjećuje gospođu Đurđu čija je kuća nastradala u potresu. '

'Posjećujem Đurđu i pratimo stanje sa njenim, kak se razvija to, vezano za kuću, smještaj i topli dom. ''Moja je najljepša, moju je ukrasilo'', kroz smijeh je rekla Đurđa. Sve što je imala Đurđa je ulagala u kuću. Ni na more nikad nije otišla. Kaže kako sada čeka da joj se kuća sruši - sama. Ostalo joj je dvorište i darovana kamp kućica.



Đurđa Dražetić iz Sibića čeka na kanalizaciju. ''Sad su mi spojili vodu, onda mi moraju spojiti kanalizaciju da to sve funkcionira, sad bi trebalo još kontejner kakav da stavim te malo robe i hrane šta imam i da počnem kao 'normalno' živjeti'', izjavila je Dražetić.

S potresom, normalan život je stao. Stjepan Filipović spava u nesigurnoj kući. ''Ja ulazim jer nemam gdje. Djeca mi spavaju tu u kampici, troje njih, supruga i ja ulazimo u kuću'', rekao je Filipović i dodao ''dosad mi je već i normalno, ako ne pada crijep, dobro je''.

Ono što se moglo sanirati - već je odrađeno. Volonteri ovom selu pomažu i dalje. Volonter Boris Dražetić u svojoj ''trgovini'' besplatno nudi potrepštine i hranu za građane. ''Sve je na usluzi'', rekao je Dražetić.

Usvojena rezolucija o pomoći Hrvatskoj nakon potresa, europski čelnici sada raspravljaju o usklađivanju borbe protiv pandemije

Potres će ostaviti i psihološku štetu: "Očekuje se razvoj PTSP-a, depresije...Život će biti trajno promijenjen"

Uključii su se i najmlađi. Nogometaši Svete Nedelje prikupili su više od 630 paketa slatkiša za malene nogometaše Gline, Petrinje i Siska.

S posebnom porukom za svako dijete. ''Mogu ispričati od mog sina - dragi prijatelju, nemoj se brinuti, sve će biti po starom. Moj broj je...ako mi se ne želiš javiti - Gabrijel iz NK Sava Strmec'', pročitao je pismo Nikola Topol, ogranizator akcije.

Dobra djela ne miruju ni vikendom. Ali zato - na Sajmištu, koje bi uskoro trebalo privremeno postati centar Petrinje bez znakova života. Čeka se - papirologija.

Više detalja pogledajte u priloženom videu.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr