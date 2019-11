Posljednja četiri dana na području Čabra i Kupske doline palo je više od 200 litara kiše po četvornom metru, što je izazvalo izlijevanje potoka i rijeka. Oštećeni su gospodarski objetki, garaže i staje.

Stanovnici čabarskog kraja i Kupske doline nakon neprospavane noći, zbog naglog rasta vodostaja rijeke Kupe i podzemnih voda, danas su bar nakratko odahnuli. Saniraju se posljedice jučerašnjeg nevremena, a rijeka Kupa sporo se povlači.

"Kad smo se jučer vratili s posla, voda se već počela nakupljati. Komotno smo se mogli kretati barkom. U pola sata nakupilo se vode u štali. Nikad nije bilo tako", ispričala Snježana Križ iz Ravnica.

Tijekom posljednja četiri dana na tom je području palo više od 200 litara kiše po metru četvornom, što je izazvalo izlijevanje potoka i rijeka iz korita te izviranje podzemnih voda. Štete je bilo u gospodarskim objektima, garažama i stajama, a stambeni objekti, srećom, nisu stradali.

Vodeni val kreće se prema Karlovcu, no na tom području ne očekuju se veći problemi.

"U Delnicama je bilo 90 mm, a 100 mm u Pargu. To je izazvalo takvo dizanje vodostaja, no danas, s ovom prognozom to tako ne bi trebalo biti", rekao je Vanja Rački iz Hrvatskih voda.

