75-godišnju ženu iz Grobnika u ponedjeljak je napao susjedov pas i izgrizao joj lice, javlja portal 24sata. Psa je na povodcu šetao 9-godišnji sin vlasnika psa.

Dragicu Rundić iz Grobnika pas Tori napao je u blizini njezine kuće. Ispričala je kako ga je na povodcu vodio 9-godišnji dječak, sin vlasnika psa, koji je pojurio prema njoj čim ju je ugledao na cesti. Kako piše 24sata, radi se o psu pasmine staford.

''Dječak ga je pokušavao zadržati, no to je jak pas i nije uspio. Povukao ga je nekoliko metara, a onda se otrgnuo i zaletio na mene, srušio me na pod i ugrizao za lice. Krvi je bilo posvuda, slijevala mi se niz lice, ništa nisam mogla vidjeti. Izgledala sam ko da sam klala prasce. Jako sam se prestrašila, mogao me zaklati'', ispričala je napadnuta žena.

Ženi su u pomoć priskočili susjedi i pokušali zaustaviti krvarenje do dolaska njezina nećaka koji ju je odvezao u ambulantu, a hitna ju je kasnije prevezla u KBC Rijeka.

''Kad je susjed izišao, nije se uopće obazirao na nesretnicu, a kad smo mu se obratili i pitali ga: 'Vidiš li što se ženi događa?', rekao je: 'Ko je je**, neka krepa. To joj je zato što mi je auto razbila''', prepričali su za 24sata susjedi.