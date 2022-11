Sretni dobitnik iz Čakovca koji je prošli tjedan na igri Eurojackpot osvojio 1.440.664,99 kuna, otkrio je što je prvo napravio kad je shvatio da ima listić s dobitnim brojevima, ali i kakvi su mu planovi s osvojenim novcem.

"U petak osvojio, subotu proveo provjeravajući, u ponedjeljak telefonski još jednom provjerio, a danas stigao kod vas", rekao je Hrvatskoj lutriji sretni dobitnik koji je prije nepunih tjedan dana u igri Eurojackpot ostvario dobitak od gotovo milijun i pol kuna.

Sretni igrač iz Čakovca stigao je na blagajnu hrvatske lutrije u pratnji svoje obitelji. "Ovog se puta sreća osmjehnula meni, no moji kažu da je sad red na nekom od njih", kazao je dodavši: "Uvijek uplatim jednu kombinaciju jer nekako mislim da samo jedna i treba. Ovog puta je umjesto mene uplatio zet i nakon što je na internetu vidio da je osvojen dobitak u Čakovcu, išao je provjeriti brojeve. Kad smo se vidjeli samo mi je uspio prišapnuti Osvojio si", kazao je kroz smijeh.

Sretni dobitnik priznaje kako je sa zetom još jednom otišao provjeriti brojeve koje je odigrao, a s ukućanima je to ponovio tijekom subote još nekoliko puta. "Morali smo biti sigurni da je to to jer što ako dođemo na blagajnu pa ispadne da sam nešto krivo vidio i da nisam dobio?"

Sretna obitelj kaže kako zasad nema velikih planova što će iznosom: "Svi imamo poslove i nastavljamo raditi kao i do sada, ali dobar je osjećaj znati da je određena sigurnost i na računu. I dalje ćemo igrati, već smo uplatili za novo kolo, no bez velikih očekivanja. Ako se dogodi još jednom, morat ćemo opet u Zagreb", završio je veseli dobitnik.