Spremni za ulov najboljih popusta: Mali trikovi za još veće uštede za Black Friday

Posljednjih godina taj famozni crni petak postao je pravi frajer – o njemu razmišljamo, iščekujemo ga, veselimo mu se, stavljamo podsjetnik u mobitel da ga slučajno ne bismo zaboravili ili preskočili.

I kako se približava posljednji petak studenog, tako srce počne jače kucati i spremni smo na sve dok kortizol leti u nebesa – satima čekati u redu za novi tablet za sebe, pametni sat za juniora, gaming laptop za supruga oko kojeg ste se posvađali nekoliko puta. Ali ajde, crni petak je, uhvatit ćemo ga puno povoljnije.

Jeste spremni za groznicu crnog petka? (Foto: Getty Images)

Malo tko može ostati imun na šoping-groznicu crnog petka. Popusti i rasprodaje privlače poput magneta na svakom koraku. Da si ne lažemo, koliko god voljeli šopingirati, ne volimo stres koji ide uz to, a nisu nam dragi ni nepregledni redovi na blagajnama. Da bismo izbjegli te loše strane i zaista uživali u kupovini, važno je napraviti dobru pripremu. Uz nju je puno lakše uloviti nabolje popuste tijekom šopingholičarskog praznika – kupiti sve što želimo i trebamo, a pritom i uštedjeti.

Početak uspješnog šopinga je popis stvari za kupovinu

Za početak napravite inventuru u domu. Bacite oko na kućanske aparate, pogotovo one starije koji prijete otkazivanjem poslušnosti. Napravite svoju listu želja i zapišite na papir sve što vam treba. Od pametnog sata za klinca koji je krenuo u školu preko tableta za vas do gaming laptopa za supruga, za mir u kući. S popisom u ruci i budžetom znate na čemu ste.

Prije kupovine svakako napravite popis stvari koje trebate kupiti (Foto: Getty Images)

Savjet plus: Pripremite usput i listu poklona za Božić. Blagdani će brzo, a poklone se sigurno isplati kupiti dok su puno povoljniji. Dobra vijest koja će sve razveseliti je da znamo mjesto na kojem je crni petak već počeo i traje najduže od svih – do 2. prosinca. Planet Black Friday na eKupi nudi fantastične popuste – kućanski aparati do 50 %, gaming oprema do 35 %, laptopi, mobiteli, televizori do 30 %, igračke i dječja oprema do 60 %. To je samo mali dio ponude, koju možete početi istraživati već danas.

Dodatni popust za kupovinu putem aplikacija

Kako bismo još više olakšali šopingholičarsku groznicu, donosimo još nekoliko trikova. Ako niste ljubitelj aplikacija, promislite još jednom. Obično kupovina putem aplikacije donosi dodatni popust, koji se može uloviti i prijavom na newsletter online trgovina. Tako da nemojte preskakati te korake. Platforma eKupi svaki tjedan nudi popust od 10 % na kupovinu putem aplikacije – svaki tjedan drugi brend ima posebne pogodnosti.

Kupovina putem aplikacije često donosi dodatne popuste (Foto: Getty Images)

Uz popuste do 60 % eKupi svaki tjedan u akciji 72 sata nudi i dodatan popust između 5 i 10 % na izdvojene artikle. Ako već imate popis poklona za Božić ili trebate još nešto kupiti školarcu, ti dodatni popusti zvuče itekako primamljivo.

Obratite pozornost na vrstu plaćanja i kodove na društvenim mrežama

Da bi u novčaniku ostao koji euro više, obratite pozornost i na vrstu plaćanja – neki trgovci nude popust na gotovinsko, a neki na kartično plaćanje. Provjeravajte i društvene mreže; često se na njima skrije i poneki kod koji nagrađuje dodatnim popustom. Za vrijeme ludila crnog petka teško se othrvati popustima koji vrište sa svih strana, pa onda u košaricu stavljamo i što treba i što ne treba. Stanite na trenutak i zapitajte se treba li vam taj proizvod i jeste li zbilja uštedjeli ako potrošite novac koji niste planirali potrošiti.

Obratite pažnju i na vrstu plaćanja (Foto: Getty Images)

Savjet plus: Nemojte čekati zadnji tren za dodavanje proizvoda u košaricu jer postoji velika mogućnost da ćete ostati bez njega. Statistika kaže da su Hrvati za crni petak prošle godine potrošili 76,7 milijuna eura – 17,2 % više nego 2022. I to većinom na tehnologiju.

Crni petak u svijetu se veže uz rasprodaje, velike popuste i sveopću šoping-groznicu. Ali s obzirom na to da smo vam otkrili malu tajnu o mjestu na kojem su dani popusta odavno počeli, ne morate čekati zadnji tren. Sve što vam treba možete u miru, bez stresa, gužvi i čekanja u redovima naći na jednom mjestu. Vjerujemo da svi imamo neke svoje želje koje idu izvan budžeta i za koje čekamo velike popuste. Eto, crni petak je stigao puno prije 29. studenog. I nemamo apsolutno ništa protiv toga. Dapače.





Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom eKupi po najvišim profesionalnim standardima.