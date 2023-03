Prošlogodišnji pobjednici Digitalnog inovacijskog inkubatora powered by Hrvatski Telekom podijelili su detalje svojega puta od studenata koji su odlučili prijaviti se u projekt do studenata koji su postali generalni pobjednici i osvojili titulu najboljih mladih inovatora u Hrvatskoj te novčanu nagradu od 30.000 kuna. Sada su podijelili svoja iskustva i vještine koje će im pomoći u pravom poslovnom svijetu.

U sklopu Digitalnog inovacijskog inkubatora powered by Hrvatski Telekom, projekta namijenjena učenicima i studentima iz cijele Hrvatske u kojem se razvija njihov kreativni potencijal, Antonija Orešković, Jozo Pavlović, Marija Pavković, Mirna Perić i Tea Olivari razvili su vlastito inovativno rješenje i pokazali kako početnu ideju uspješno dovesti do gotovog projekta.

Prepoznavanje stvarnog problema potrošača

Kako bi se rodila neka ideja i stvorilo određeno rješenje u vidu proizvoda ili usluge, najprije je potrebno odrediti problem s kojim se ljudi kao potencijalni potrošači susreću, i on se tada nastoji riješiti. Takav koncept prati se i u Inkubatoru, pa su tako generalni pobjednici istaknuli kako su, kao generacija modernog doba, suočeni sa životom u svakodnevnici koja vrvi informacijama, događajima i raznoraznim iskustvima koja im pružaju uživanje u životu.

No upravo se u toj istoj svakodnevici susreću sa zasićenjem koje često dovodi do monotonog ritma života. Kada se monotonija želi prekinuti, studenti zaključuju da to i nije uvijek tako lako te da obični izlazak na neki događaj bude prekinut prije nego što je uopće započeo zbog mnogih razloga – nemogućnosti izbivanja s posla, zdravstvenih problema, financijske situacije, premalo slobodnog vremena, obveza prema djeci i starijima i sl.

Upravo zbog toga tim mladih inovatora inspiriranih situacijom za vrijeme pandemije COVID-a na umu je imao stvoriti nešto pozitivno i inovativno te je krenuo u osmišljavanje projekta koji bi uspio riješiti navedeni problem i približio te olakšao uživanje u iskustvima koja ljudima uljepšavaju i obogaćuju život.

„Htjeli smo osmisliti rješenje koje će ljudima 'od doma' moći pružiti iskustvo kakvo bi inače osjetili na nekim koncertima, festivalima ili sličnim događajima, i time poboljšati njihovu kvalitetu života.“

Digitalni inovacijski inkubator (Foto: DII)

Razvoj novih i smislenih rješenja

Nakon određivanja problema koji se nastojati riješiti sudionici Inkubatora kreću u razradu rješenja uz podršku eksperata iz kompanija s kojima imaju sastanke jedan na jedan na kojima mogu razgovarati o svojoj ideji te dijeliti vlastite perspektive i mišljenja.

Taj proces prošli su i prošlogodišnji generalni pobjednici, koji su inspirirani VR tehnologijom i opcijom 5G brzine interneta osmislili rješenje koje se temelji na paketu VR naočala i pripadajuće aplikacije kojom bi potrošači mogli iskusiti sasvim novi doživljaj.

„Kako znamo da je danas virtualna realnost sve češće korišten pojam, osmislili smo rješenje za koje mislimo da će u bližoj budućnosti biti uobičajeno poput opcije 'Videoteka' na MAX TV-u.“

Njihova ponuda sastojala bi se od dva paketa: IN THE VRIGHT PLACE, AT THE VRIGHT TIME i VR PREMIUM – VRIGHT NOW. Pretplatom na paket IN THE VRIGHT PLACE, AT THE VRIGHT TIME korisnik dobiva VR naočale i pristup aplikaciji preko neke od platformi Hrvatskog Telekoma.

Aplikacija bi sadržavala najavu događaja za koje Hrvatski Telekom nudi prijenose uživo te stalnu ponudu (bazu) VR iskustava, koja bi korisnicima uvijek bila dostupna da ih ponovno prožive (VR obilazak turističkih atrakcija: Dubrovnik, Louvre, Plitvička jezera i dr., VR prikaz kazališnih predstava...).

U ovoj bi opciji korisnik iz udobnosti svojeg doma imao 3D prikaz događaja uživo. Pretplatom na VR PREMIUM – VRIGHT NOW nudili bi dodatne sadržaje na samom mjestu događaja poput opcije ''12. igrač'', gdje bi emitirali prikaz sa samog terena.

Tijekom čitavog procesa podupirali su ih i usmjeravali stručnjaci iz Hrvatskog Telekoma te mentori iz Instituta za inovacije pa su se studenti složili i kako su time dobili ozbiljniji uvid u poslovni svijet.

„Projekt bih preporučila svakom studentu jer osim odličnog iskustva, brojnih savjeta i stečenog znanja imaju priliku stvoriti poznanstva s brojnim menadžerima i voditeljima velikih kompanija“, rekla je Antonija, a s njom se složila i Marija:

„Ovaj projekt donio nam je nova poznanstva, odlično iskustvo i rad s ozbiljnim poslovnim ljudima.“

Digitalni inovacijski inkubator (Foto: DII)

Finalna prezntacija pred stručnim žirijem

Kada su se prisjećali najljepših trenutaka sudjelovanja u projektu, studenti su spomenuli nekoliko različitih faza, no ipak nisu mogli sakriti uzbuđenje koje su osjećali kada su, uz sve ostale finaliste, predstavili vlastito rješenje na finalnom događaju na kojem su najuspješniji timovi bili nagrađeni.

„U najljepšem sjećanju ostao mi je final pitch event, doista smo uživali u svakom trenutku. Cijela atmosfera i pozitivna energija svake osobe koja je prisustvovala događaju iz kojeg smo zasigurno izašli bogatiji za stvarno predivno iskustvo“, rekao je Jozo, a na to se nadovezala i Tea:

„Osjećaj da smo napravili nešto stvarno dobro i kvalitetno već je bila nagrada.“

Pogled na stečene kvalitete i pozitivne promjene

Njihova ideja i želja za poboljšanjem, napretkom i neodustajanje od cilja koji su sami postavili doveli su ih do novih iskustava i znanja koja će moći primijeniti u vlastitom životu. Upravo zbog toga studenti smatraju da bi se svatko tko mašta o nečem boljem i želi kontinuirano raditi na sebi trebao prijaviti u projekt.

„Zasigurno je bilo dobro utrošeno vrijeme sudjelovati na jednom ovakvom projektu koji nas je ispunio novim iskustvom i pokazao kako Hrvatska ima velikog potencijala u mladim ljudima koji će krojiti budućnost Hrvatske svojom kreativnošću“, Jozo je istaknuo, dok je njegova kolegica iz tima Marija naglasila kako je sudjelovanjem u Inkubatoru „pomakla vlastite granice i vidjela kako zapravo u studentskim danima može napraviti puno više od samog polaganja ispita i odlaska na predavanja“.

Uz to, studenti su se osvrnuli i na svoje samopouzdanje, koje je nakon sudjelovanja u projektu bilo znatno veće i čvršće.

„Smatram da sam bogatija za jedan nivo znanja i slobodnija u komunikaciji, što možda mnogima predstavlja problem“, rekla je Mirna.

„Naučila sam lakše podnositi kritike i nakon svakog pada ustati“, priča nam Antonija.

Tea kaže da je ovakav tip projekata namijenjen različitim ljudima različitih interesa.

„Kažu da se ništa ne mora i svi smo različiti te nije sve za svakoga, ali govoreći iz svojeg iskustva, kao osobe koja je introvert i koja inače ne bi prisustvovala ovakvom nečemu, svakako bih to preporučila svima. Ovim iskustvom pomakla sam svoje granice i izašla iz zone komfora te smatram da je ovo iskustvo kojim se svakako raste i radi na sebi.“

Da projekt, izuzev prethodno navedenog, sa sobom donosi i dodatna iskustva i vrijednosti, nakon samog kraja smatra Antonija.

„Nakon završetka projekta imali smo priliku sudjelovati na konferenciji 'Poduzetnički mindset' i predstaviti svoj projekt na Management meetingu Hrvatskog telekoma. To je za nas bila velika čast i životno iskustvo.“

Digitalni inovacijski inkubator kao pokretač kreativnosti i inovativnosti

U Digitalnom inovacijskom inkubatoru powered by Hrvatski Telekom ima mjesta za svakoga tko se želi okušati u nečemu novom, tko nastoji ulagati u sebe u osobnom i profesionalnom smislu i tko svoj poslovni put želi započeti već tijekom studentskih dana.

„Htjela bih samo poručiti da niti jedna ideja nije glupa i da treba gurati tu ideju i vjerovati u nju jer će je sigurno netko jednom prepoznati. Ovaj projekt odlična je prilika za to jer ljudi koji su stvarno dobri i uspješni u svojem poslu imaju zanimanja za mlade i perspektivne ljude. Vjerujte u sebe!“ istaknula je Tea.

Ove godine sve sudionike Inkubatora čeka sedam kompanija i industrija s kojima mogu surađivati – Hrvatski Telekom, Jamnica, Raiffeisen banka, Studenac, Nova TV, Poliklinika Sinteza i Školska knjiga, a svi koji se žele uključiti u projekt i razvijati svoj potencijal mogu se prijaviti samostalno ili u timu do 31. 3. preko ovoga OBRASCA.

