Radnici gradskih dječjih vrtića u Rijeci mogli bi u štrajk nakon neupješnih kolektivnih pregovora s gradskom upravom.

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, radnici dječjih i gradskih vrtića "Rijeka", "More" i "Sušak" traže izjednačavanje plaća s radnicima u osnovnim školama te primjerene radne uvjete za sve djelatnike.

Pregovori između Grada Rijeke, Sindikata obrazovanja, medija i kulture Hrvatske (SOMK) i Sindikata Istre, Kvarnera i Dalmacije (SIKD) trajali su sedam mjeseci, no dogovor nije postignut.



Iz Sindikata obrazovanja, medija i kulture Hrvatske poručuju: ne dođe li do rješenja, počinju pripremati štrajk. Ako do rješenje ne dođe, sindikati kreću u proces pripreme i organizacije štrajka, a prije toga će se održati referendum. "Ako se više od 80 posto radnika izjasni za štrajk, sindikati su tu da to provedu“, rekla je predsjednica SOMK-a Božica Žilić.

''U gradu je kontinuirano bio odgovor da se nema novca u proračunu i da su naši zahtjevi preveliki'', kazala je sindikalna povjerenica SOMK-a Ingrid Čavić.

''Nije fer prema radnicima dječjih vrtića niti prema građanima ovoga grada koji imaju djecu u predškolskim ustanovama, a koji će očito biti ponovno u neizvjesnosti da vrtići neće raditi punim kapacitetom i da će ponovno biti suočeni s organizacijom štrajka'', kazala je Žilić.

Na novinarski upit iz sindikata su objasnili kako odgojitelj sa završenim studijem i položenim stručnim ispitom sad ima neto plaću od 780 eura, a Grad nudi povećanje do 900 eura. Odgojitelj s 40 godina staža sad ima neto plaću 920 eura, a s povećanjem koje nudi Grad imao bi 1050 eura. Kada bi se uvažio zahtjev sindikata, plaće bi bile oko 10 posto veće.

Sindikati traže povećanje koeficijenta plaća odgojitelja više stručne spreme za osam posto više u odnosu prema koeficijentu koji nudi Grad Rijeka, rekli su.

Vedran Sabljak (SIKD) istaknuo je da Grad za odgojitelje više stručne spreme nudi povećanje osnovice za 18 posto. Njihov koeficijent se ponudom Grada smanjuje i usklađuje s uredbom, s čime se, pak, u sindikatu ne slažu. Ako osnovica raste, a koeficijent se smanjuje, osnovna bruto plaća odgojitelja raste samo za četiri posto, na što se dodaje prosvjetni dodatak, objasnio je.

Smatra da je još alarmantnije stanje s plaćama tehničkog osoblja, kao što su spremačice, pomoćni radnici, pralje i drugi, koji imaju najmanje plaće.

"Kada pomnožimo koeficijent i osnovicu, dolazimo do bruto plaće od četiri tisuće kuna, manje od zajamčene minimalne plaće, pa Grad mora isplaćivati zaštitni dodatak. Novim prijedlogom Grada taj isti umnožak iznosi malo više od 5000 kuna, što je još manje od minimalne plaće pa će i dalje isplaćivati minimalni dodatak, a radnicima u konačnici plaće uopće ne rastu", istaknuo je.

"Smatramo da je osiguravanje materijalnih prava jedini preduvjet za normalno funkcioniranje dječjih vrtića, u kojima već nedostaje puno radnika", zaključio je Sabljak.