Tek što je postavljen, novi spomenik Franji Tuđmanu, smješten na križanju Vukovarske i Hrvatske bratske zajednice u Zagrebu, mora na čišćenje, potvrdili su nam iz Ljevaonice umjetnina Ujević.

Nepoznati počinitelj(i) u četvrtak naveče zasuo je spomenik jajima, zbog čega se spomenik mora patinirati, odnosno popraviti. Čišćenje spomenika obavlja se na mjestu, neće ga se morati micati, a sredstva za čišćenje već su naručena i trebala bi stići u ponedjeljak, potvrđeno nam je u Ljevaonici.

Čišćenje spomenika naručio je Grad Zagreb, a u Ljevaonici nam nisu znali reći koliko će to koštati. Spomenik Franji Tuđmanu odmah su, nakon vandalskog djela, očistili radnici Čistoće, no to, očigledno nije dovoljno, pa će čišćenje morati obaviti i Ljevaonica.

"Ništa nije uništeno, bronca je vječna, ništa joj ne fali, ali kip se mora očistiti“, rečeno nam je.

U spomenik se od ranije vežu dva skandala. Prvi je bio odmah na otkrivanju, kada je bivši branitelj Zoran Erceg vikao da je Franjo Tuđman ratni zločinac. Zbog toga je dobio 15 dana uvjetno uz rok kušnje na godinu dana kao i zabranu približavanja spomeniku, također na godinu dana.

U siječnju je na spomeniku osvao srp i čekić. Počinitelj je pronađen i tek mu treba biti izrečena kazna.