Ako naiđete na ovu vrstu, nikako joj se ne približavajte i izbjegavate dodir jer može izazvati opekotine i žarenje. Kao posljedica, odnosno uspomena na susret s meduzom, najčešće ostaje depigmentacija kože ili čak ožiljak.

"Marinski zaljev, 9. listopada 2021., prilikom istraživanja naselja posidonije susreli smo meduzu iz roda Chrysaora. Ali ovako veliki primjerak nikad nismo vidjeli!", objavio je splitski Institut za oceanografiju i ribarstvo.

Radi se o vrsti Chrysaora hysoscella, poznatoj kao kompas meduza, vrsti koja živi u obalnim vodama Atlantskog oceana i Sredozemnog mora. Pojavljuje se i u blizini obala Ujedinjenog Kraljevstva, Irske i Turske. Iako je razmjerno rijetka vrsta i najčešće se približava obali u rano ljeto, posljednjih godina sve je češći stanovnik Jadrana.

S obzirom na to da u prosjeku naraste do 20 cm duljine i do 6 cm promjera klobuka, ovaj je primjerak iznenadio i struku!

Ova vrsta meduze obitava pod površinom na dubinama 0 - 10 m, gdje lebdi i povremeno pliva. Karakterizira je žuto-smeđi klobuk koji podsjeća na kompas, može narasti do 30 centimetara u promjeru, a lovke do jednog metra duljine. Ima 24 lovke, koje su podijeljene u tri grupe po osam.

Kompas meduza u moru se orijentira i održava ravnotežu uz pomoć senzorskih stanica nazvanih statocisti, a pigmentirane mrlje omogućavaju meduzi percepciju promjene svjetlosti. Hrane se zooplanktonom, a prirodni neprijatelj su joj morske kornjače i riba Mola Mola – veliki bucanj, koji se njome hrane.

"Ako naiđete na ovu vrstu, nikako joj se ne približavate i izbjegavate dodir jer mogu izazvati opekotine i žarenje. Ako se ipak dogodi da vas opeče, mjesto treba ohladiti i namazati aloa verom ili sličnim gelom koji sprječava opeklinske promjene. A ako vas slučajno ova meduza dotakne i opeče, prije svega treba izići iz mora i opečeno mjesto dobro isprati morskom vodom kako bi odstranili lovke", savjetuje Morski.hr.

Važno je znati da se opečeno mjesto ne smije trljati niti ispirati slatkom vodom ili alkoholom. Na opečeno mjesto dobro je staviti ocat ili limunov sok jer će to spriječiti daljnje pucanje zaostalih žarnih čahura. Kao posljedica, odnosno uspomena na susret s meduzom najčešće ostaje depigmentacija kože ili čak ožiljak.