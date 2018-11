Traga se za 82-godišnjim Marijanom Ljubićem koji se 14. studenog udaljio iz kuće u Kaštel Lukšiću, a posljednji put je viđen na Bašićevu toru na Kozjaku.

Pretpostavlja se da se starac krenuo seoskim putem prema rodnom selu Ljubići blizu Vučevice. On se tim putevima kretao često u svojoj mladosti jer je iz Ljubića išao u školu u Vučevici i natrag, no danas su te staze prilično zarasle, gotovo su neprohodne.

Ljubić je došao do autoceste koju vjerojatno nije mogao preći, pa su ga djelatnici HAC-a prevezli ga do najbližeg mjesta odakle se ide prema Ljubićima, ne znajući da se radi o nestaloj i dementnoj osobi. On je krenuo prema rodnom selu od tad mu se gubi svaki trag, piše Slobodna Dalmacija.

Mole se svi građani za pomoć, vrlo ga je važno što prije pronaći. Nestalog muškarca traže HGSS-ovci i vatrogasci na Kozjaku, a u pomoć im je 'priskočio' i helikopter HRZ-a​.

Visok je 180 centimetara, ima gustu prosijedu kosu, slabije je tjelesne građe, a u trenutku nestanka na sebi je imao tamnoplavu vestu, jeans hlače i crvene tenisice. Posljednji je put viđen 14. studenog, objavljeno je na stranici Nestali.hr.

U potragu je posljednjih dana uključeno oko 60-tak spašavatelja iz HGSS Stanice Split, Šibenika, Makarske, pa čak i s područja Delnica, Ogulina, Karlovca i Čakovca, vatrogasci DVD-ova Mladost, Kaštela, Kaštel Gomilica, Zagora Vučevica, Solin, Vranjic i drugi, planinari, obitelj nestalog, helikopter HRZ-a, pet potražnih pasa... Koristi se sva raspoloživa oprema poput bespilotnih letjelica, termokamera.