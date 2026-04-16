ERASMUS STUDENTI
Više od tisuću studenata na ulicama: Oduševljeni gradom, ljudima i dalmatinskom vibrom
Piše DNEVNIK.hr,
16. travnja 2026. @ 21:55
Više od 1300 studenata iz 45 zemalja stiglo je u Split.
Bučna, raspjevana i vesela povorka studenata iz gotovo cijelog svijeta prošla je središtem Splita, gdje se ovih dana okupilo oko 1300 mladih iz 45 zemalja.
U organizaciji Erasmus studentske mreže Hrvatska i uz podršku lokalnih institucija, u Split su stigli na četverodnevni program koji uključuje druženje, radionice i veliku studentsku konferenciju.
Strani studenti ističu kako uživaju u atmosferi i gradu, a mnogima ovo nije prvi boravak u Hrvatskoj, pa naglašavaju da im se Split posebno svidio.
U programu sudjeluju i lokalni glazbenici, a studentska povorka nastavila je obilazak grada, uz posjete Đardinu i ribarnici, gdje su uz glazbu i druženje upoznavali lokalnu kulturu.
Druženje u Splitu nastavlja se idućih dana, a naglasak je na upoznavanju grada, ljudi i međusobnoj razmjeni iskustava studenata iz cijelog svijeta.
Više pogledajte u prilogu reporterke dnevnika Nove TV Sofije Preljvukić.