Više od tisuću studenata na ulicama: Oduševljeni gradom, ljudima i dalmatinskom vibrom

Bučna, raspjevana i vesela povorka studenata iz gotovo cijelog svijeta prošla je središtem Splita, gdje se ovih dana okupilo oko 1300 mladih iz 45 zemalja.

U organizaciji Erasmus studentske mreže Hrvatska i uz podršku lokalnih institucija, u Split su stigli na četverodnevni program koji uključuje druženje, radionice i veliku studentsku konferenciju.

Strani studenti ističu kako uživaju u atmosferi i gradu, a mnogima ovo nije prvi boravak u Hrvatskoj, pa naglašavaju da im se Split posebno svidio.

U programu sudjeluju i lokalni glazbenici, a studentska povorka nastavila je obilazak grada, uz posjete Đardinu i ribarnici, gdje su uz glazbu i druženje upoznavali lokalnu kulturu.

Druženje u Splitu nastavlja se idućih dana, a naglasak je na upoznavanju grada, ljudi i međusobnoj razmjeni iskustava studenata iz cijelog svijeta.

Više pogledajte u prilogu reporterke dnevnika Nove TV Sofije Preljvukić.