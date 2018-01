Splićani i stanovnici njegove okolice zadnjih dana doslovce se guše u smradu s Karepovca. Smrad je, poručuju, neizdrživ. Zabilježene povećane koncentracije amonijaka i merkaptana u zraku priznaju i odgovorni, ali i smiruju situaciju.

"Kad uđe taj smrad stravično je u kući, nemoš živit od toga smrada, grize za oči bogati... Grubo rečeno, oči ispadaju od toga, ono što ja kažem topu se kederi od auta od toga smrada", kaže Splićanin Igor Krstulović. Njegov sugrađanin Mate na pitanje kako se brani od smrada, odgovara: "Masku stavim, to je jedino rješenje".

Protekle dvije noći na mjernoj postaji Karepovac uočeno je povećanje satnih koncentracija amonijaka i merkaptana u odnosu na uobičajeno izmjerene, priopćili su iz Grada. Uz sanaciju, razlog su i vremenski uvjeti. Smrad je stigao i do splitske rive. Ana iz Splita kaže kako se boje za zdravlje. "Familija je cila tu, normalno da se čovik boji za zdravlje", dodaje Igor Krstulović.

Odgovorni uvjeravaju - nema opasnosti za zdravlje. Izvođaču sanacije su rekli da smanji intenzitet radova. Nenad Periš iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije na pitanje koliko su te vrijednosti bile veće od dosadašnjih kaže: "Bile su tri do četiri puta veće. Građani su upozoreni, imate na našoj stranici... Između ostalog smo upozorili putem radija".

Evo i preporuke građanima: "Trebali bi se izmaknuti, zatvoriti prozore i pričekati da se ta situacija smiri".

Nino Vela, zamjenik gradonačelnika Splita, kaže: "Nema mjesta panici, sve što se događa je očekivano, radi se sve po građevinskoj dozvoli. Svi parametri koji se trebaju mjeriti se mjere, pokazatelji su ispod graničnih vrijednosti".

Stručnjaci kažu - amonijak koji je jučer izmjeren ne utječe na zdravlje, ali utječe na kvalitetu života. Evo kad je amonijak opasan: "Kod barem 10 puta veće koncentracije nego te koje su nađene. To jako dobro znaju ljudi koji rade u hladnjačama", kaže Franjo Plavšić, toksikolog.

Iz gradske uprave poručuju - od početka sanacije nisu zabilježena prekoračenja propisanih dnevnih vrijednosti koncentracije plinova. Do sada je na odlagalištu iskopano i preoblikovano ukupno 260 tisuća kubnih metara otpada. U ovim trenucima koncentracija plinova je unutar dozvoljenih parametara.

Na tu je temu reporter Nove TV Mario Jurič u Dnevniku razgovarao s Lovrom Rumorom (Zeleni Dalmacije).

Svi odgovorni kažu - sve je u dozvoljenim granicama, nema mjesta panici. Vjerujete li im?

Ovo je proces koji traje mjesecima, a nemamo pokazatelja kako će neke stvari utjecati na duži rok. Zabrinuti smo uopće za djelovanje jednog ovakvog modela, da se jedan veliki dio otpada premješta na vrh odlagališta i to pojačava emisije u grad i okolicu. Ljudi su uznemireni, mi dobivamo svaki dan upite kako se to događa, zašto se događa, smeta im, nadražuje ih. Svaka je situacija dosad je novo iskustvo, ali ovo iskustvo nam nije drago. Nismo dobili uopće odgovor na pitanje zašto je došlo do izmještanja tog otpada na vrh odlagališta.

Koliko vas građana zove, je li bilo dosta upita zadnjih dva, tri dana?

Evo, prije nego što sam došao bila su tri upita što se to događa i kako se to može smanjiti. Rekli smo im da je zasad sve u redu, ali kad dođu jači udari, a to se događa kad su različite atmosferilije, jači vjetrovi, da ne izlaze iz kuća.

Postoji li mogućnost tužbi?



Svakako, mi prvo postavljamo pitanje odgovornosti, koja se tiče u prvom redu komunalne tvrtke Čistoća, na čelu s izvršnom direktoricom, gospođom Vrdoljak, koja je odgovorna za ovu situaciju, jer godinama su bili tu i sad saniramo odlagalište na ovaj način. Tražimo da se sanacija ne obavlja premještanjem, nego in situ, da saniraju odlagalište onako kako se ona inače saniraju.

