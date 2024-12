Zagreb je spreman za najluđu noć u godini u kojoj će nastupati moćna imena domaće glazbene scene.

Na glavnom zagrebačkom trgu uoči Nove godine bila je reporterka Dnevnika Nove TV Sara Duvnjak.

Zagrebački spektakl počinje u 20:30 nastupom Miach, nakon koje nastupa Josipa Lisac te zatim Hiljson Mandela i Baby Lasagna s kojim će građani odbrojati do Nove godine u koju će ih uvesti Grgo Šipek - Grše.

Zagreb je stao uz nekoliko drugih gradova te odlučio da neće biti vatrometa iz solidarnosti prema onima koji su u strahu, zbog životinja te zbog ekoloških razloga.

