Dani su sunčani i topli, temperatura je malo iznad prosjeka za ovo doba godine, ali nažalost pogoršanje će nam opet doći za vikend. Danas ćemo još uživati u suhom i toplom vremenu, a onda od petka oblaci i kiša. Iako će od nedjelje opet biti sunčanije, bit će i hladnije, osobito u unutrašnjosti.

Sa sjevera se našem području polako približava hladna fronta, ali još danas ćemo se nalaziti u polju povišenog tlaka zraka pa će vrijeme biti stabilno i toplo.

U jutarnjim satima pretežno je sunčano, iako će biti visoke naoblake, osobito u unutrašnjosti i ponegdje na Jadranu, a prema sredini dana bit će nešto više oblaka. Moguća je kratkotrajna magla uz rijeke i u kotlinama. Vjetar na kopnu slab, pretežno južnih smjerova, a na moru uz obalu slab burin, prema otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura u unutrašnjosti od tri do osam, a na Jadranu od devet do četrnaest stupnjeva.

Sredinom dana u središnjim predjelima Hrvatske ponegdje će biti umjerene naoblake koja se može zadržati i veći dio poslijepodneva. Uz slab vjetar, bit će toplo, mjerit će se oko 23 ili 24 stupnja.

U Slavoniji i Baranji također će biti umjerena naoblaka koja će se dulje zadržati, ali bit će djelomice sunčano i toplo, s temperaturom oko 22 stupnja.

U gorju djelomice sunčano, a uz lokalno jači razvoj oblaka moguć je pokoji pljusak. Na sjevernom Jadranu bit će pretežno sunčano. Puhat će većinom slab vjetar zapadnih smjerova, prema otvorenom moru do umjeren sjeverozapadnjak. Toplo posvuda, i u gorju i na moru, s temperaturom od 18 do 23 stupnja.

U Dalmaciji je sunčano uz malu, povremeno umjerenu naoblaku, osobito u unutrašnjosti, ali vjerojatnost za pokoji pljusak vrlo je mala. Puhat će slab do umjeren vjetar zapadnih smjerova, a najviša temperatura bit će između 19 i 22, u unutrašnjosti do 25 stupnjeva.

U petak će biti promjenjivo, lokalno će biti kiše i grmljavinskih pljuskova, osobito prema kraju dana. U subotu će kiša prestati, najdulje će se zadržati u gorju. U nedjelju će biti sunčanije, ali osjetno hladnije.

Na moru će u petak biti pretežno sunčano, a u subotu kiša i grmljavinski pljuskovi, osobito u Dalmaciji. Prvo će zapuhati jugo, a zatim bura u jačanju.

Dakle, još sutra posvuda sunčano i toplo, a onda slijedi nekoliko dana s povremenom kišom i grmljavinskim pljuskovima. Za kraj tjedna ponovno će nam zasjati sunce, ali temperature će ostati malo niže nego što su bile ovih dana.

