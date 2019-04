Šef lokalne Hvidre Zoran Marunček (56) pijan je udario svoju suprugu (52) na svadbi svoje kćeri u Vinkovcima. Mladenci su bili potreseni, ali vjenčanje se nastavilo.

Predsjednik Udruge veterana 5. Gardijske brigade Sokolovi iz Vinkovaca i predsjednik Hvidre Vinkovci, Zoran Marunček (56), u subotu oko 15 sati završio je u pritvoru Policijske uprave vukovarsko-srijemske, kamo su ga odvezli na triježnjenje zbog obiteljskog nasilja.

Tog je dana obitelj Marunček slavila kćerinu udaju. U kući Marunčekovih okupljali su se gosti. Oko 15 sati, neslužbeno doznaju 24sata, između Zorana i njegove supruge izbila je prvo svađa, a potom i fizički sukob.

Kako navodi policija, koja je na događaj došla po pozivu treće osobe, Marunček je imao 1,7 promila alkohola u krvi i zbog toga što je pijan udario suprugu (52) odveli su ga u postaju.

"Uhićeni muškarac zadržan je u postaji do otrežnjenja, nakon čega će biti ispitan, a protiv njega će biti podnesena prijava Općinskom državnom odvjetništvu za nasilje u obitelji", kratko su priopćili iz policije, dodajući kako im nije poznato je li supruga Marunček zatražila liječničku pomoć nakon što ju je muž udario.

Prijatelji obitelji o događaju

"Udarac je zapravo bio šamar zbog kojeg je uvrijeđena supruga podigla veliku prašinu ne mareći za kćerinu svadbenu proslavu", ''objašnjenje'' je ovog događaja koje su ispričali prijatelji obitelji. Supružnici Marunček navodno već godinama ne žive zajedno i gospođa Marunček tog je dana samo došla kćeri na vjenčanje.

"Šokirani smo događajem jer Zoran apsolutno nikad nije ni agresivan ni nasilan. Totalno je suprotno. Znamo da ima neriješene odnose sa ženom, ali to je između njih. On nikad ni ne pije. Vjerojatno si je kod kćeri na svadbi dao malo oduška, pa ga je previše uzelo. Uglavnom, strašno je što je zbog gluposti kći ostala bez očeve pratnje do oltara na svom vjenčanju i što joj otac na kraju uopće nije bio na svečanoj večeri, nego iza rešetaka u policiji", doznaje se poznavatelja obitelji.

Svi su svatovi bili ogorčeni jer je Zoran dobar otac, koji se i brinuo o djeci, kažu Zoranovi suborci, od kojih su neki bili među svatovima.

U vinkovačkoj bolnici kažu kako tijekom proteklog vikenda nisu imali niti jednu intervenciju prema žrtvi obiteljskog nasilja niti je takvu pomoć potražio itko u bolnici. Nakon što analiziraju prijavu policije u Općinskom državnom odvjetništvu, odlučit će hoće li protiv Marunčeka pokrenuti kazneni progon ili će biti predan sucu za prekršaje.