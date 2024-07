Šok na Hvaru: Ribar Mijo zbog ozljeda prebačen u Split, oglasio se sin napadača

Ne stišava se bura oko napada na vlasnika poznatog hvarskog restorana Gariful, Ivana Gospodnetića i njegovog suradnika Dinka Petričevića, poznatog kao ribar Mijo.

Gospodnetić tvrdi da ga je napao, pred očima gostiju na punoj terasi restorana, vlasnik kluba Carpe Diem koji je u Gariful upao sa svojim zaštitarima.

Petričević je ozlijeđen te je s Hvara prebačen u splitsku bolnicu, a Gospodnetić je završio na Hitnoj.

U razgovoru za RTL rekao je kako je Josip Ćurković Ćos došao na terasu jer je glazba bila malo glasnija.

"Malo su se opustili prijatelji. Došao je prvi put vlasnik Carpe Diema Ćos. Govorim mu, šta ti je Ćos? On govori, nemoj, gasi muziku, pojest će te noć", dodaje Gospodnetić. Potom se, kaže, Ćurković u Gariful vratio sa svojim zaštitarima i napao.

"Došao mi je iza leđa, ja ga nisam vidio, pao sam, bacio me iza u šank. Udario me s nečim po glavi dok me je njegov zaštitar držao", ispričao je šokirani Gospodnetić.

Ribar Mijo zadobio je ozljede i zaradio 16 šavova. O svemu se oglasila i policija, no iako isprva nisu htjeli potvrditi tko je priveden, doznaje se da je riječ o Josipu Ćurkoviću. Iz njegova kluba ništa ne žele komentirati dok njegov sin poručuje da ''postoji i druga strana priče".