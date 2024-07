Ljeto je upravo onako kakvo smo i očekivali, malo sušnije od prosjeka, ali puno, puno toplije, ističe Brzoja.

U dijelu srpnja, 12. do 19. dana u tom mjesecu, prosječna temperatura u nekim mjestima na Balkanu bila je i do 10 stupnjeva viša, što je, ističe Brzoja, zaista ekstremno. Što se tiče kolovoza koji dolazi, projekcije za četiri tjedna govore da će prosječne temperature zraka biti od jednog do tri stupnja veće od prosjeka.

A kakav će biti kolovoz?

Što se tiče oborina, u kolovozu bi one trebale biti u prosjeku, no može se očekivati i sušnije razdoblje. U kolovozu nas ponovno može zahvatiti još neki toplinski val, baš kao i u rujnu, pa Brzoja odluku o pomicanju početka školske godine smatra pametnom.

Već sada se mogu donijeti i neka predviđanja za nadolazeću jesen i zimu pa će tako jesen biti nešto toplija i sušnija od prosjeka. Što se tiče zime, očekuje se da će biti nešto hladnija nego prethodna.

