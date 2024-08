Šok na otoku: Bivši vaterpolist pokušao utopiti dijete - "Ti ćeš završiti u bolnici, a ja na policiji!"

Proslava dječjeg rođendana na plaži u predgrađu Korčule pretvorila se u noćnu moru, nakon što je mještanin pokušao utopiti jedno dijete!

Vlasnik kuće koja se nalazi iznad mola na kojem su djeca slavila i skakala u more, u jednom je trenutku počeo vikati jer koriste "njegov most", a zatim je skočio za djecom u more, uhvatio jednog od dječaka za noge i svom silom ga povukao pod vodu. Nakon što je šokirani dječak uspio izroniti, muškarac mu je zaprijetio ozbiljnim ozljedama i bolnicom.

Proslavu 12. rođendana jednog dječaka roditelji su organizirali na plaži u dijelu Soline, gdje skupilo oko 11 njegovih prijatelja koji su se zabavljali su se skačući u more.

71-godišnjak koji se, kako doznaje Dubrovački vjesnik, na Soline vratio nakon što je živio u Australiji, svoju kuću iznajmljuje turistima, a djeci se često hvalio kako je on pripadnik zlatne generacije vaterpolista KPK, koji su se 1973. godine plasirali u Prvu saveznu vaterpolsku ligu Jugoslavije.

Kao i mnogi vlasnici kuća uz more, za bespravno izgrađen mol ispred kuće tvrdi da je njegovo vlasništvo te je djeci već nekoliko puta prijetio i tjerao ih.

"Bila sam udaljena od mosta, ali sam primijetila da je prišao djeci i počeo vikati. Odjednom ga vidim kako skače u more, roni za djecom, djeca su plivala pokušavajući pobjeći, međutim, uhvatio je jednog dječaka i povukao ga skroz na dno. Počela sam trčati prema mostu, dječak je izronio, a čovjek mu je rekao: 'Ako još jednom dođeš na most polomit ću ti noge! Ti ćeš završiti u bolnici, a ja na policiji!", ispričala je majka dječaka koji je slavio rođendan.

Isti je tren pozvala policiju, a kada su stigli, 71-godišnjak se sakrio u kuću.

"Policijski službenici Policijske postaje Korčula u poslijepodnevnim su satima u ponedjeljak, 26. kolovoza, intervenirali odmah nakon zaprimljene dojave. Utvrđeno je kako je prethodno 71-godišnji hrvatski državljanin, koji ima prebivalište u Australiji, rastjerivao dvadesetak djece okupljenih na mostu ispred njegove kuće. Kada je uvidio da ih ne može rastjerati povicima, skočio je u more te je jedno dijete povukao za nogu ispod razine mora i uputio mu prijetnju da će ga fizički ozlijediti ako ponovno dođe", izvijestili su iz PU dubrovačko-neretvanske.

Događaj koji je zgrozio mještane policija je okarakterizirala kao naročito drsko i nepristojno remećenje javnog reda i mira, a u ovom konkretnom slučaju radi se i o kaznenom dijelu Prijetnje, no majka je za sad odbila potpisati prijedlog za kazneni progon 71-godišnjaka, doznaje se.

Zbog uključenosti maloljetnika u ovaj slučaj, policijska postaja Korčula će o navedenom događaju posebnim izvješćem obavijestiti nadležno Državno odvjetništvo za mladež, istaknuli su iz PP Korčula. Nakon završenog kriminalističkog istraživanja, 71-godišnjaka su prijavili nadležnom Općinskom sudu za remećenje javnog reda i mira.

