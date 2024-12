Raste socijalna pomoć - to je dobra vijest dok ne pročitate koliki je rast: "Bolje da onda i ne dižu"

Sa 150 na 160 eura - iliti 10 eura! Toliko će rasti osnovica za izračun zajamčene minimalne naknade. Ako pitate pravobraniteljicu, 10 eura itekako je malo, sramotno.

Slično kažu i korisnici pučke kuhinje na Svetom Duhu.

"Iznos je u skladu s ostalim povećanjima koja se događaju, Vlada daje koliko može", kaže Werner iz Zagreba.

Gospođa Renata iz pučke kuhinje hranu nosi onima koji sami ne mogu po nju. Kaže, ti ljudi teško žive.

"Pučka kuhinja, roba i onda nešto dobiju za ogrjev i, eto, tako se pokriju", kaže Renata Miljak.

Stoga im tih 10 eura baš i nije neka sreća.

"Moje je mišljenje da je bolje da i ne dižu, da i ne daju tih 10 eura jer to je stvarno ništa. Apsolutno sramotno, sramotno!" poručuje Miljak.

Pravobraniteljica je i pisala Vladi. Prijedlog odluke je u javnom savjetovanju bio svega devet dana. Kaže, između ostaloga, kako bi bilo dobro pitati struku o tome koliko treba dizati pomoć te izračun temeljiti na analizi.

"Imam dojam da se dizalo, što je uvijek pozitivno, ali premalo i nekako kao nekim mehaničkim zaokruživanjem, matematičkim u odnosu na onaj iznos prije toga, a zapravo izostaje obrazloženje zašto za toliko", poručuje pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter.

Ne stoji to da će naknada rasti samo za 10 eura, kaže ministar, jer će, dodaje, rasti i koeficijenti, odnosno postotci koji se množe s osnovicom.

"Nije riječ o 10 eura povećanoj naknadi, nego će se učinci vidjeti tek kad se ta uvećana osnovica pomnoži s većim postotcima koje će donijeti sada izmjene Zakona o socijalnoj skrbi", kaže resorni ministar Marin Piletić i dodaje da je cilj do kraja mandata Vlade osnovicu za zajamčenu minimalnu naknadu povećati na 200 eura. Ali treba dočekati kraj mandata.

"To su svakodnevne potrebe, to je hrana! To je... svi se sada pitamo, ne želim pričati o fritulama i Dubai čokoladi, ali svi komentiramo različite cijene. Ovdje govorimo o ljudima koji trebaju novac za hranu", dodaje Einwalter.

Priča ima svakakvih, kažu u pučkoj kuhinji na Svetom Duhu.

"Sve su priče da jedan tren imaš sve, drugi tren nemaš ništa i primoran si doći u pučku kuhinu i tražiti pomoć da možeš opstati u životu", kaže fra Vilček Novački, v. d. voditelja pučke kuhinje.

Zato je svaki dan sa svakim eurom - borba.

