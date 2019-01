Iako su ih iz jedne zagrebačke slastičarnice elegantno izbacili, socijalizatorica Lidija odlučila se i idućeg dana u istoj pojaviti s psom Primom. Ono što ju je dočekalo nije mogla niti sanjati.

Socijalizatorica pasa vodiča za slijepe osobe i njezin "mladi, zgodni gospodin", retriever Primo prošlog su se tjedna zatekli u nezgodnoj situaciji kada su ušli u jednu zagrebačku slastičarnicu kako bi naručili tortu. Naime, iako je pas imao prsluk terapijskog psa, a socijalizatorica Lidija potrebnu iskaznicu, osoblje slastičarnice poslalo ih je van uz argument da im šef maše s terase da tako postupe.

"Primo je u trenutku blago napete konverzacije presladak, miran, sjedi i gleda ih nježno te zadobiva njihove simpatije. Oni to ne kriju, ali potiho mi priopćavaju da je Šef vani i da im maše da me pošalju van. Naručila sam tortu, izlazim iz slastičarnice i hrabro prilazim Šefu koji zavaljen sjedi za stolom ispred slastičarnice. Šef izgleda kao pravi šef. Ne smijem reći kako, jer ću time otkriti da i sama imam predrasude prema nekim ljudima. On se i ponaša kao šef. Ne gleda me dok mu se obraćam, ali jednim uhom sluša. Ne zanimaju ga nikakve oznake, iskaznice ni terapijski psi. Razgovor zaključuje vrlo šturo, ali odlučno: "Pa i sljepac kad dođe sa psom po tortu, naručit će je izvana.", piše Lidija u petak na svojem Facebooku i dodaje kako je toliko bila očajna zbog situacije skoro mogla zaplakati.

No umjesto da dotičnu slastičarnicu bojkotira, Lidija se odlučuje na drugačiji, miroljubiviji pristup.

"Mogla sam ja njemu reći - e, sad neću vašu tortu i reći ću svim svojim prijateljima da ne kupuju ništa kod vas. Predomislila sam se i dosjetila da ću u subotu ujutro po tortu otići u pratnji istog mladog gospodina. Otići ću još 100 puta, sve dok ih ne smekšam, dok ne budem sigurna da su shvatili...", zaključuje Lidija u objavi u petak i podsjeća da je i prema Zakonu o kretanju osobe uz pomoć psa vodiča onemogućavanje istima da pristupe javnim mjestima i ustanovama kažnjivo novčanom globom.

I zaista, u subotu su se Lidija i Primo zajedno pojavili u istoj slastičarnici kako bi pokupili naručenu tortu - i šokirali se.

"Dragi prijatelji, rodbino i svi moji poznati s fejsa, budite dobri i podijelite dalje ovu sjajnu vijest: pri jutrošnjem preuzimanju torte, nije bilo Šefa, ali me je dočekao buket cvijeća <3 <3 <3 Ovo je potvrda svima da se ne mora odmah kažnjavati, prozivati ili nedajbože pozivati na javni linč...ne mora se ni slastičarnica bojkotirati...postoji milijun načina da problem riješite bez agresije... :)", poručuje Lidija na Facebooku uz čije dopuštenje prenosimo objave.

"Osim cvijeća, dobila sam i pisanu ispriku mailom u kojoj iz slastičarnice obećavaju educirati sve svoje zaposlenike o terapijskim psima te prilagoditi sve svoje prostore osobama s posebnim potrebama u pratnji pasa vodiča", kazala nam je Lidija.