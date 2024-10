Plenković o Milanoviću: "Smiješno mi ga je gledati kao korisnog idiota u interesu Rusije"

Premijer Andrej Plenković u ponedjeljak boravi u Berlinu na sastanku na vrhu Berlinskog procesa. Iz Berlina je komentirao zahtjev oporbe koja od SOA-e traži da provjeri financiraju li Milanovića Rusi, kako to tvrde u HDZ-u.

"Zanimljivo je da oporba nikada nije zatražila niti jednu provjeru Milanovićevih lažnih teza. Milanović je govorio da smo mi veleizdajnici i da ne radimo u interesu Hrvatske. Ja nisam čuo da je oporba pokrenula inicijativu o njegovim izjavama. Podsjetimo, Milanović je rekao da je HDZ nacistička stranka. Nisam čuo da se tražilo da se Milanović ispriča za svoje izjave", rekao je Plenković.

Također je podsjetio kako je Milanović bio protiv Inicijative Tri mora, neformalne političke platforme koja okuplja zemlje istočne i srednje Europe (država članica EU) na potezu Baltik-Jadran-Crno more.

"On nije želio čuti za tu inicijativu. Što radi s tim? Slabi je. U čiju korist? Pa Rusije. U čiju korist je Milanović napadao one koji su rekli da će biti za proširenje NATO-a? Rekao je da će ih progoniti. U čiju korist? Vjerojatno Rusije.

Milanović ne zagovara podršku Ukrajini. U čiju korist?

On je vjerojatno jedini lider koji se nije sastao sa Zelenskim. Moramo se zapitati čija je to politika, kome ide to na korist? Hrvatskoj sigurno ne. Lažno predstavljanje da on time štiti nacionalne interese. Kako?

Ne poštuje Dan državnosti. To je jedini primjer gdje jedan predsjednik svojim građanima ne čestita Dan državnosti ili ga ignorira. Je li se Milanović ispričao HDZ-u za svoje izjave? E, kad se to sve pokrene i kad se utvrdi za čiji interes Milanović zastupa proruske interese, onda se možemo zapitati ovo", upitao se Plenković.

"Milanovićeva politika nije na korist Hrvatskoj. Meni je malo smiješno gledati njega kao korisnog idiota u interesu Rusije", napomenuo je Plenković.

