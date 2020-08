Tragedija u Jelenju: 21-godišnji vozač motocikla poginuo je tijekom vožnje u šumi, kada je zakačio sajlu postavljenu na putu kojim se inače voze motociklisti. Sve istražuje policija.

Policija istražuje slučaj u Jelenju, kad je poginuo 21-godišnji vozač motocikla, koji je zakačio sajlu postavljenu na putu. Naime, postoji mogućnost da je sajla postavljena namjerno. U to sumnjaju i ljubitelji off road vožnje diljem zemlje, koji upozoravaju da ovo nije izolirani slučaj.

Na Kalniku se slično dogodilo početkom lipnja, no mladi je vozač imao sreće: nije bila riječ o metalnoj sajli, već manje oštrom, ali ne i bezopasnom konopu za baliranje sijena. Prošao je bez težih ozljeda.

"Mi koji vozimo enduro po šumama ne vidimo problem u tome, ali izgleda da nekog to jako muči. S druge strane, masovno se ruše te iste šume, masovno se uništavaju putevi, šume, priroda, sve živo... A ljudi na to okreću glave", kazao je Martin iz Križevaca.

Sa zamkama su suočeni sve češće. U zelinskom off road klubu na to već duže vrijeme upozoravaju. "Znam osobno par ljudi koji su dobili sajlu preko vrata. Hvala bogu, preživjeli su. Što se tiče šiljaka izbuši vam gumu i onda se preokrenete", rekao je Darko Ivaković iz Off road kluba "Piva, dvije". "Svako vozilo ima oko 300, 400 kila i kad imate prevrtanje na vama je."

Zelinski klub broji stotinjak članova. U šumi provode svaki trenutak slobodnog vremena. Svjesni su opasnosti ovog ekstremnijeg sporta, ali sada se i strah za život uvukao u kosti.

"Imam 19 godina i ne bih htjela izgubiti život mlada, a volim vožnju, volim motore", kazala je Marija Riđan iz zelinskog kluba. "Više nije kao nekad kad smo se vozili, svako malo čujemo neki šiljci, kad se krenete voziti malo vas je strah", veli Mario Riđan iz istog kluba. Tko ovakve zamke postavlja i zašto, ne mogu ni zamisliti. "Zdrava osoba to nije napravila", kaže on.

"Mi pomažemo čistimo, samo smo u proteklih godinu dana 20-ak kilometara šumskih puteva očistili, što nama za vožnju, a kasnije su ti putevi za planinare lovce i bilo koga", ističe Riđan.

"Mi uvijek vozimo po šumskom putu tamo gdje su prije prošli traktori, ne pravimo štetu nikome, jednostavno sport kao i svaki sport", rekao je Ivaković.

Policija istražuje slučaj u Jelenju. Utvrdi li se da je sajla postavljena upravo zbog vožnje, počinitelj može odgovarati između ostalog za kazneno djelo dovođenja u opasnost opće opasnom radnjom ili čak za ubojstvo.

A za oba djela predviđene su dugogodišnje zatvorske kazne.

