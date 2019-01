Centar za gospodarenje otpadom Marišćina i dalje zadaje glavobolje mještanima općine Viškovo. Pisali su kaznene prijave, prosvjedovali, blokirali ulaze u centar, o čemu smo izvještavali i u našoj rubrici ''Vaš glas''. Uz sve akcije, smrad je i dalje ostajao. Ipak, to je natjeralo direktora "Eko plusa" da podnese ostavku.

Smrad s Marišćine stajao je fotelje direktora Josipa Dedića. Poduzete mjere, poput vodene zavjese i sadnje drveća, nisu dale rezultata.

''Njemu se više ne vjeruje. Nije ispunio obećanje dano na skupštini županije, a to je da će u prosincu to riješiti i da u prvom mjesecu to više neće smrdit'', rekao je Zlatko Komadina, župa primorsko-goranski.

Nakon odabira novog direktora, Općina Viškovo, ujedno suosnivač centra, predlaže nove korake.

''Ispitati ovu tehnologiju koja je u centru postojeća i zapravo nadograditi tehnologiju centra'', rekla je Sanja Udović, načelnica općine Viškovo.

Slažu se s tim i aktivisti. Rješenje je, poručuju, razvrstavanje otpada. ''Najveći uzrok ovog smrada je ujedno i rješenje. Biorazgradivi komunalni otpad koji dolazi gore na Marišćinu treba hitno maknuti'', rekao je Josip Katalinić, iz kriznog Eko stožera.

A dotad, oko dvije tisuće mještana mora živjeti u svakodnevnom smradu.

''Svi imamo PVC stolariju i uz tu PVC stolariju svejedno smrad ulazi'', kaže Marina Grattun Guline iz Marčelja.

Gospodin Milan Kesić strpljenja više nema. Podigao je tri kaznene prijave protiv odgovornih - posljednja je od 12. siječnja.

''To su opasni, štetni, otrovi kancerogeni plinovi. Ja neću da moja djeca, moji unuci udišu to'', kaže Kesić.

Potvrđuju to i mjerne stanice Zavoda za javno zdravstvo Županije. ''Rezultati mjerenja na toj postaji u 2018. godini ukazuju da je prekoračena vrijednost za sumporovodike i to 135 puta'', rekao je Goran Crvelin iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo.

Dok su dopuštena 24 prekoračenja na godinu. Mještani tako usred prirode udišu zrak druge kategorije.

Smrad se i dalje osjeti, a u ovo će se stanje idućih tjedana doći uvjeriti i ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić.

''Nadam se da će se ministar osobno doći uvjeriti, da neće dobivati informacije iz daleka. Nije bitno tko je kriv, bitno je da se problem riješi, da mještani dobiju pravo na zdrav život'', rekla je Davorka Simčić.

