Pobuna na fakultetu Politehnike u Puli! Nakon što je u ponedjeljak rano ujutro dekan razriješen dužnosti, profesori i djelatnici fakulteta, a posebno studenti stali su uz njega i glasno zahtijevali njegov ostanak.

Do otkaza je, tvrdi Upravno vijeće fakulteta, došlo zbog nenamjenskog trošenja novca. "Mislim da sam politehnici samo dao i to jako puno u ovih 20 godina", kazao je Davor Mišković, smijenjeni dekan Politehnike.

Vidno potresen i u suzama, dekan Mišković, napustio je sjednicu i otišao isprazniti svoj ured. "Mi smo danas razriješili dosadašnjeg dekana Politehnike zato što smo nedvojbeno i činjenično utvrdili brojne nepravilnosti u radu", kazao je Daglas Koraca, novi predsjednik Upravnog vijeća.

Na teret mu se stavlja nenamjensko trošenje novca fakulteta. Iako, novi predsjednik i članovi vijeća koji su glasovali za otkaz nisu sigurni je li to 900 tisuća kuna ili 470, piše li to u reviziji ili je to samo neki podatak kojim raspolažu.

"Prema reviziji, revizijskom nalazu i našim saznanjima postoji dug 900 tisuća kuna moramo utvrditi gdje je to potrošeno", objašnjava Koraca.

"Ali je činjenica da je od županije dano namjenski treba nam to, to i to u 2017. 470 tisuća, a taj novac je potrošen na nešto drugo znači nenamjenski", dodaje Valter Boljunčić, član Upravnog vijeća. "Da ne bi bilo zabune ste rekli, ja sam siguran da nikakav novac se okoristio nije nitko počevši od profesora Miškovića", objašnjava.

Kolege i studenti brane smijenjenog dekana

Reviziju nismo dobili na uvid. Župan je danas odsutan. Dekan Mišković novce je uložio u fakultet- tvrde njegovi kolege. "Ako trebate za život sto kuna, a netko vam daje konstantno 80 kuna onda ste vi stalno 20 kn u minusu" pojašnjava Branimir Ružojčić, smijenjeni predsjednik Upravnog vijeća.

"Ove optužbe naravno da me muče i pogađaju ali sam siguran da smi ispravno radili", kazao je smijenjeni dekan Mišković. Ipak, ima pogrešaka koje danas priznaje.

I da su ga zadržali u radnom odnosu nakon očitovanja, sam bi, kaže, odstupio: "Iz jedinog razloga što sam na nagovor župana zaposlio gospođu Dijanu Drandić". Gospođa Dijana Drandić supruga je predsjednika skupštine IŽ IDS-ovog Valtera Drandića.

Svoje su rekli i studenti. "Njegov odlazak, to je nešto strašno", "Nitko neće moći voditi ovaj fakultet ovu visoku ustanovu kao što je mogao Davor Mišković", "Kad sam ja počeo studirati sam vidio onako jake promjene na Politehnici", "Prevelika je reakcija, mislim da nije trebalo do toga doći", samo su neke od reakcija studenata.

Za novu vršiteljicu dužnosti dekana izabrana je Tatjana Matošević, inače pročelnica za financije i proračun IŽ. Župan će se o svemu očitovati u utorak.

