Službena kampanja samo što nije počela, a oni se bave - jedni drugima: "Da je istim žarom branio Hrvatsku kao što je meštario nekretninama, već bi bio pravi general"

Bojan Ivošević, zamjenik splitskog gradonačelnika, zavirio je u gradsku arhivu. I otkrio da su za gradski stan u kojem je devedesetih živio Dragan Primorac stigle dvije ponude za otkup. Jedna od samog Primorca, druga od njegove majke. Ponudila je gotovo tri i pol marke više. Ali je stan u konačnici platila 15 posto manje.



"Jasno pokazuje da je govorio neistinu, da je sudjelovao u natječaju, da je uplatio jamčevinu, da je sudjelovao i u pobjedničkoj ponudi njegove majke s preko 39 tisuća kuna koje on dao kao kaparu - jamčevinu za taj natječaj i to je

prebio s njezinim troškom za stan tako da je bio jedan od investitora tog stana i dobio je popust od 15 posto sam na sebe jer on je bio taj stanar kojim je taj stan bio opterećen", objasnio je Ivošević.



Primorac uzvraća - sve su to laži. Stan mu je dodijelio grad i uložio je 30 tisuća maraka. Nakon 4 godine kupila ga je majka i prodala po tržišnoj cijeni.

Ali se pita hoće li se propitivati na koji je način stan kupio Zoran Milanović.

Od bivšeg predsjednika Uprave Croatia osiguranja koji je bio u sporu s državom.

"Nakon što je postao premijer, potpisao je ugovor da se s njim više ne spori

i isplatio mu puni iznos otpremnine od 1.000.000 eura, najveću otpremninu

koje je ikad platilo jedno javno poduzeće u hrvatskoj povijesti?! Hoće li postaviti pitanje kako isti taj Zoran Milanović u dobi od 42 godine kupuje stan po povlaštenom kreditu za mlade, koji inače ne mogu koristiti građani stariji od 35 godina?! Očito je da Milanović nema samo problem s matematikom, već i moralom i zakonom", poručio je Primorc.



Milanović je u petak ujutro bio u Gospiću na obljetnici Vukova. Izjave nije dao.



A Primorac da dokaže da ima ratni put i da je dragovoljac, objavio je i potvrdu.

Što ništa ne znači njegovim protukandidatkinjama.



"Da je Dragan Primorac sa istim žarom branio Hrvatsku kao što je mešetario nekretninama odavno bi već bio pravi general", rekla je Marija Selak Raspudić, predsjednička kandidatkinja.



"Tako mu ne pripada niti da je on počasni član, doduše jedne

obične udruge, ali očito je on htio da se time stvori dojam da je on neka izrazito važna osoba. Stvarno nije", rekla je Ivana Kekin, predsjednička kandidatkinja



A zato je Miro Bulj raspalio po njih dvije i po, kako kaže, lijevo-liberalnoj kvazi eliti. U najavi panela koneferencije gdje su i one sudjelovale njegovo ime spomenuto u kontekstu koji mu se nije svidio.



"Puno je bitniji Miro Bulj sa lovačkom puškom na granici nego

šuplje granice i ilegalni migranti. Ja imam pravo kao saborski zastupnik i gradonačelnik upozoravati da država ne obavlja svoju funkciju i da je šengen krepa", ustvrdio je Bulj.



"Ove godine je bitno manji prelazak ilegalnih migranata", rekao je Davor Božinović, ministar unutarnjih poslova.



Službena kampanja još nije ni počela - a udarci su poprilično niski.

