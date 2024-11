"U Hrvatskoj je, barem što se mira i sigurnosti tiče, onako kako su zamišljali oni koji su je branili 1991., ali u svijetu nije. Zadatak je Hrvatske vojske, kao i tada, ali danas još i više, prije svega i iznad svega obrana hrvatske domovine, zatreba li. To je ne samo diktat hrvatskog Ustava nego je to diktat pameti i zdravog razuma", poručio je Zoran Milanović u petak u Gospiću, gdje je sudjelovao na obilježavanju 32. obljetnice ustrojavanja 9. gardijske brigade "Vukovi" i Dana Motorizirane bojne "Vukovi" Gardijske mehanizirane brigade.



Govoreći o počecima Domovinskog rata 1991. godine i tadašnjem stanju u Europi i svijetu, predsjednik Milanović podsjetio je kako se Hrvatska morala braniti "dok je Europa bila radosna i vesela zbog pada komunističkih režima na istoku, s vjetrom slobode koji je tada zapuhnuo Europu". "Jedino je Hrvatska morala nositi taj križ i tu pokoru da bez ičije pomoći brani svoju zemlju i da za to ginu najhrabriji među nama", rekao je predsjednik.



Ponovio je kako Hrvatskoj tada nitko nije pomagao, iako se danas često čuju priče da su nam mnogi pomagali na različite načine. "Nitko nam nije pomagao, branila se isključivo svojim snagama, koje su bile male. I to sve skupa, što vrijeme odmiče i godine prolaze, izgleda sve nevjerojatnije. U onom realnom vremenu izgledalo je kao nešto što se odvija prebrzo da bi shvatio, posebno onima koji su u tome osobno sudjelovali svojim rukama i krvlju. Ali, mali broj pravih ljudi to je uspio ostvariti i zemlju obraniti", kazao je Milanović te dodao da je danas situacija u Hrvatskoj puno ljepša, stabilnija i mirnija te neusporediva s onom iz 1991. godine.



"Međutim, okruženje i svijet, koji je 1991. bio radostan, pun optimizma, naivnosti, želje i nade u neki bolji i slobodniji, pametniji svijet, kao da je nestao i danas je situacija obrnuta", kazao je predsjednik i zaključio: "Kada se veliki tuku, mali ne idu pod stol. Mali se maknu od toga stola, gledaju i nikada ne gube pogled, ne gube taj stol iz vida, ali gledaju svoj posao i brane svoje interese. Hrvatska kao članica Europske unije, Hrvatska kao članica NATO-a bila je i bit će, ali prije svega Hrvatska koja ima sveti ustavni i nadustavni zadatak da brine o svojim ljudima, o njihovoj dobrobiti i, prije svega, o njihovoj sigurnosti."

Uoči svečanosti obilježavanja ustrojavanja te dodjele beretki pripadnicima Motorizirane bojne "Vukovi" Gardijske mehanizirane brigade predsjednik Milanović položio je vijenac i zapalio svijeću pred Spomen-obilježjem poginulim, nestalim i umrlim pripadnicima 9. gardijske brigade "Vukovi".

Uz predsjednika Milanovića pri polaganju vijenca bili su načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general-pukovnik Tihomir Kundid, zapovjednik Hrvatske kopnene vojske general-bojnik Blaž Beretin, zapovjednik Gardijske mehanizirane brigade brigadir Mirko Stošić, zapovjednik Motorizirane bojne Vukovi pukovnik Antonio Tokić i posebni savjetnik Predsjednika Republike za veterane domovinskog rata Marijan Mareković.