Slovenska Vlada ne odustaje od inicijative da u pomoć policajcima, za čuvanje granice s Hrvatskom, pošalje vojsku. Nakon prvog, neuspjelog pokušaja, o tom će prijedlogu uskoro ponovno raspravljati slovenski odbor za obranu.

Duž Kupske doline u Gorskome kotaru, prirodna granica između Hrvatske i Slovenije oduvijek je spajala, a ne razdvajala stanovnike dviju država. Želja slovenske Vlade da policiji u pomoć pošalje vojsku mještanima se nimalo ne sviđa. Davorin Klobučar iz Broda na Kupi smatra da je to nepotrebno gomilanje vojne sile na granici prijateljske zemlje.

Sada je uzduž hrvatsko-slovenske granice raspoređeno 140 slovenskih vojnika. U planu je da ih bude i do dvije tisuće. Anton Štimac iz Plešca smatra da to nema smisla. „U proljeće kad smo bili u lockdownu, kad su zatvorili ova vrata sa lancima, cijele dane je to bilo zatvoreno, a nigdje nikoga“, dodaje.

Hrvatski političari u slanju vojske na granicu s prijateljskom državom ne vide velik problem.



„To nije nikakva poruka niti je mi na taj način doživljavamo, znam da je Slovenija prije, a i nisam siguran da je ikad prestala, koristila vojne resurse“, istaknuo je stoga ministar Božinović, dok Grlić Radman smatra da tu „nema nikakvih drugačijih dramatičnih pristupa ili akcija o kojima se možda stvara takav dojam“.

Uskoro bi moglo biti više policajaca nego izletnika

Već nekoliko godina ove su šume pune policajaca i migranata s obje strane granice. Davorin objašnjava kako policija u Hrvatskoj radi svoj posao učinkovito te kako ih vide na terenu, a isto, smatra, radi i ona slovenska preko granice. Stanovnici kao i izletnici u Gorskome se kotaru zato i osjećaju sigurno.

„Ne bi trebalo ni žilet žice, ni vojnika, sve bi to trebalo drugačije riješiti“, smatra Branko. „Uvijek kad bi došli ovdje uz Kupu, svakako smo prešli Kupu na mostu bez problema i šetali s obje obale“, zaključila je pak njegova supruga Goranka.

Prođe li prijedlog slovenske Vlade, uskoro bi uz Kupu moglo biti više vojnika i policajaca nego izletnika.

