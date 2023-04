Slovačka je već dostavila Ukrajini svih 13 svojih lovaca MiG-29, potvrdilo je slovačko ministarstvo obrane novinskoj agenciji TASR, a Bratislava je kao nagradu za taj potez dobila popust na nabavu američkih helikoptera.

"Prebacivanje je obavljeno uz najviše mjere sigurnosti", poručio je privremeni ministar obrane Jaroslav Nad i dodao: "Za razliku od našeg susjeda, mi nismo imali koristi od ovih letjelica."

Darivanje 13 borbenih zrakoplova MiG-29 i dijela protuzračnog obrambenog sustava SAM-6 Kub bilo je predmet međuvladina sporazuma između Slovačke i Ukrajine koji je vlada u Bratislavi usvojila u ožujku.

SAD je Slovačkoj ponudio 12 novih helikoptera Bell AH-1Z Viper s dodatnom opremom, obukom pilota i tehničara, zajedno s više od 500 projektila AGM-114 Hellfire u zamjenu za donirane lovce MiG-29. Slovačka vojska trenutačno uopće nema borbene helikoptere, pa bi dobila potpuno novu borbenu sposobnost.

Nad je za TASR rekao da prvotni plan modernizacije oružanih snaga nije uključivao kupnju borbenih helikoptera, jer nije bilo novca za kupnju 12 letjelica za milijardu eura.

SAD po nižoj cijeni nudi Slovačkoj vojne helikoptere nakon donacije MiG-ova Ukrajini

Rusija optužila Slovačku za kršenje sporazuma i poručila: "Riječ je o neprijateljskom činu"

"Međutim, dobili smo popust od gotovo 700 milijuna, odnosno trebali bismo platiti samo 340 milijuna USD (oko 300 milijuna eura), a istovremeno ćemo dobiti oko 250 milijuna eura iz European Peace Facility za MiG-ove i Kub sustav koji smo donirali Ukrajini, tako da će trošak zapravo biti manji od 100 milijuna eura", objasnio je Nad.

Popratna ulaganja u infrastrukturu neće zahtijevati daljnje povećanje obrambenog proračuna, dodao je.

Datum kada će se slovačka vlada baviti nabavom Vipera ovisi o dostavi službene dokumentacije iz Sjedinjenih Država.

"Mislim da je to pitanje od nekoliko tjedana i onda ćemo to bez odgode uputiti na sjednicu Vlade", rekao je Nad te dodao da će to pitanje proći i međuresornu reviziju, najkasnije do ljeta ove godine.