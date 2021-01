Iako je za vrijeme potresa bila u crkvi koja se urušila i ubila joj prijatelja, Slavica Borić preživjela je strahotu i ispričala nam kako se zbog toga osjeća.

U Hrvatskoj je danas dan žalosti. Razorni je potres prije četiri dana odnio sedam života, te prouzročio golemu materijalnu štetu. U Petrinji su zapaljene svijeće, a u cijeloj zemlji zastave su na pola koplja. Premijer i predsjednik još su jednom na društvenim mrežama izrazili sućut obiteljima stradalih.

U Žažini je u srušenoj crkvi Svetog Nikole Biskupa u potresu život izgubio orguljaš i prijatelj mnogih Žažinaca. U crkvi je potres dočekala i Slavica Borić koja se na sreću uspjela spasiti s lakšim ozljedama. Ispričala nam je kako je to izgledalo.

"Strava i užas. U jednom trenu nestalo je sve. Svi smo se uz Božju pomoć spasili, ali naš susjed Stanko, predragi čovjek, omiljeni čovjek, najbolji čovjek, predivan čovjek, nemamo više ni njega orguljaša, nema više ni orgulja, ni crkve", rekla nam je u suzama.

"Ostaje nam čvrsta vjera da će barem Bog nekako to nadomjestiti, ali tko će nadomjestiti ljudi koji su poginuli, ljudski životi se više ne mogu povratiti", zavapila je gospođa Borić. "Prevelika je tragedija za obitelji, za sve nas koji smo tu bili, svi smo mi mogli biti on. Ali eto, Bog je uzeo njega i svima nam je zato jako teško i ne možemo zamisliti da ga neće više biti, da mi više nemamo našu crkvu", ispričala je.

Spava na podu kod sestre jer kući ne smije

"Pod velikim sam šokom ovih svih dana, od toga trena ja ne spavam u svojoj kući, spavam ispod stola kod svoje sestre, kad malo jače drmne ja sam gotova. Podrhtava i dalje, a kad spavam na podu, još više to osjetim i to je panika više, znate, strah se uvuče. I kad nešto malo drmne, ja mislim to je, jer dođe iznenada, nitko ne zna kad će doći", uznemirena je gospođa Slavica.

Dan žalosti danas je u cijeloj Hrvatskoj. Cijela zemlja je mislima i djelom s Banovinom. Borić je komentirala i val dobrote koji je zahvatio Banovinu.

"Predivno je, gledam, plačem, molim i promatram te ljude koji iz cijelog svijeta pomažu i sve se slilo tu u jednome. I Hrvatska se cijela ujedinila. Cijeli svijet pomaže tim jadnim ljudima koji su izgubili kuće. To se bude već nekako riješilo, ali ljudski životi koji su ostali tu, njih više ne možemo vratiti i nadoknaditi. To je jako teško", poručila je.

Rekla je da se moli za obitelji koje su nekoga izgubile svaku večer i da želi da im Bog da snage da prebole svoje gubitke. "Teško će biti preboliti, ali uz molitvu i dragoga Boga sve se to može", poručila je Slavica.

Posebna poruka zahvale svima koji pomažu

Zahvalila je i ljudima koji im pomažu te svima koji riskiraju svoje živote da bi im pomogli, koji danonoćno rade i po kiši i hladnoći pogotovo orguljašu kojega su spašavali sedam sati.

"Predivni su, velika hvala svima, nemoguće stvari rade po opasnosti, izvlače ljude, ne znaju jel živ ili nije. I za našeg orguljaša, svi smo se nadali da je živ, ali Bog ga je uzeo", zaključila je.

Za kraj samo možemo reći - ne ponovilo se.

