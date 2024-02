Diljem Hrvatske obilježeno je Stepinčevo: "Nije se samo teoretski suprotstavljao zlu"

Crkva u Krašiću na Stepinčevo je bila pretijesna za sve hodočasnike.

"Naš je blaženik, hrvatski i ponosna sam na to što je naš", rekla je Karmen. "Tu sam odrastao i dolazio sam od malih nogu tu pješice, baka me nosila na rukama do 65 godine, a danas dolazim sa suprugom", dodao je Ivan.

Stigli su i potpredsjednici vlade Tomo Medved i Branko Bačić.

U poslijepodnevnim satima misa za Alojzija Stepinca održana je i ispred zagrebačke katedrale.

Predvodio ju je zagrebački nadbiskup, monsinjor Dražen Kutleša. Podsjetio je na milosrđe blaženog Stepinca, koji je i u najtežim trenucima, molio za svoje neprijatelje i njihove duše.

"Blaženi je Alojzije bio svjestan da je duša, uljepšana Božjom slikom i otkupljena Božjom krvlju, najdragocjeniji čovjekov biser, pupoljak vječnosti, iskra osvijetljena Božjim dahom, bogati dijamant ugrađen u glineni prsten. Nije se samo teoretski suprotstavljao zlu već je to činio i konkretnim djelima ljubavi prema bližnjemu. Prihvaćao je grešnike i molio za neprijatelje, uvijek jasno razlikujući grijeh od grešnika", poručio je Kutleša.

A ima li kakvih pomaka po pitanju Stepinčeve kanonizacije, donosi reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica.

Razgovor s Tomislavom Hačkom, pročelnikom Tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije pogledajte u videoprilogu.

