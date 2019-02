Slaganje izbornih lista za Europski parlament ulazi u samu završnicu. I dok se ljevica okuplja oko Amsterdamske koalicije, na desnici - gužva.

Kako će HDZ proći na izborima za Europski parlament - predsjednik Vlade Andrej Plenković nema sumnji: ''HDZ će uvjerljivo pobijediti na europskim izborima!''

Konkretna imena s kojima će u utrku ne otkriva. Dio birača pokušat će im preoteti Ruža Tomašić i donedavni euroskeptici, Hrast. Okupljaju širu platformu s kojom će i na parlamentarne izbore. U Europskom parlamentu računaju na dva mandata.

''U ovakvim trenucima kada se trebamo boriti za Hrvatsku kao suvremenu državu, naspram ovog globalizma koji se nudi zajedno od SDP-a i HDZ-a, to zajedništvo je izrazito potrebno'', kaže Ladislav Ilčić, predsjednik HRAST-a.

''Najvažnije je okupiti desnicu, ako uspijemo, to je nešto što nikome nije uspjelo dosada. Dakle, desnica mora vidjeti da razjedinjeni ne možemo ništa, a ujedinjeni možemo napraviti jako, jako puno'', rekla je Ruža Tomašić, predsjednica Hrvatske konzervativne stranke, europarlamentarka.

Od ujedinjenja do daljnjega neće biti ništa jer ni Neovisni za Hrvatsku Brune Esih i Zlatka Hasanbegovića nisu skloni takvom scenariju.

''Ići ćemo s najjačim imenima, to je među ostalim i test naše političke snage i vrijednosti'', rekao je Hasanbegović.

Gužvi na desnici pridonijeti će i MOST. Njihovu listu nosit će Božo Petrov. ''Smatram da su pojmovi ljevice i desnice potrošeni. Most je i dosada izlazio na izbore samostalno'', rekla je Sonja Čikotić, saborska zastupnica Most.

I dok druge stranke sve nade polažu u istaknuta lica, ovo je grupa ljudi kojom HNS najavljuje zaokret u svojoj politici.

''Osobno sam nametnuo upravo samostalan izlazak na izbore, bez partnera sa ljudima koje ću si moći odabrati, a da to ne bude nitko tko je u 27 godina nacionalne politike u Hrvatskoj bio njegov akter'', kaže Matija Posavec, nositelj liste HNS-a.

Pa ni trenutnog predsjednika stranke Ivana Vrdoljaka, ili potpredsjednika Vlade Predraga Štromara. Svoje planove ne otkriva ni zagrebački gradonačelnik. Tek najavljuje - izaći će na sve izbore koji slijede.

''Sve u svoje vrijeme, do petog mjeseca, tko živ 'ko mrtav. Tajming određuje predsjednik stranke i predsjedništvo'', ističe Milan Bandić.

Izbori za europarlament održavaju se od 23. do 26. svibnja. Članice europske unije biraju 705 zastupnika - hrvatskih će od tog broja biti - 12.



