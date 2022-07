Da su žene laka meta nasilnika, pa čak i u Hrvatskom saboru, pokazao je i jučerašnji dan, upozorili su iz platforme Možemo. Od predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića zatražili su sankcije za potpredsjednika parlamenta Željka Reinera te najavili da će ubuduće izaći iz sabornice svaki put kada će nasilnik govoriti u Saboru.

''Jučerašnje nedopustivo verbalno seksističko nasilje od strane Ante Prkačina iz Domovinskog pokreta prema našoj kolegici Urši Raukar-Gamulin pokazalo je još jednom kako su žene laka meta nasilnika, pa čak i u Hrvatskom saboru. Na nasilnika Prkačina ne treba trošiti riječi. Samo sa žaljenjem možemo konstatirati kako će se nasilnik sakriti iza zastupničkog imuniteta'', upozorila je platforma Možemo.



Stoga su njihove zastupnice i zastupnici odlučili da od sada nadalje izađu iz sabornice svaki put kada će nasilnik govoriti u Saboru te su pozvali i ostale kolegice i kolege da im se pridruže.



VIDEO Zastupnik Domovinskog pokreta brutalno izvrijeđao saborsku zastupnicu: "Slušaj, nakazo jedna..."



Međutim, postoji veći problem, a to je, upozorili su ''nepostupanje potpredsjednika Sabora Željka Reinera, koji nije reagirao na nasilničko i seksističko ponašanje iako za to ima jasno uporište u Poslovniku Hrvatskog sabora''.



''Tim nečinjenjem, kao i mnoge druge osobe koje imaju moć, Reiner je relativizirao nasilje izjednačavajući žrtvu i nasilnika. Zbog toga smo danas uputili pismo predsjedniku Hrvatskog sabora da sankcionira Reinera jer je ovime ne samo ponizio žrtvu već i nanio štetu ugledu Hrvatskog sabora. Također, podnijeli smo i predstavku Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav zbog kršenja Poslovnika Hrvatskog sabora od strane potpredsjednika Reinera. Očekujemo brze odluke i sankcije'', poručili su iz platforme Možemo.



''Naša Urša će u Saboru nastaviti progovarati o tabu temama o kojima nije popularno govoriti, i svaki put stati u obranu potlačenih i odbačenih - koliko god joj prijetili ili je verbalno vrijeđali. U tome ima našu potpunu podršku!'' poručili su saborski zastupnici i zastupnice Možemo Damir Bakić, Vili Matula, Ivana Kekin i Urša Raukar-Gamulin i na Facebooku objavili i fotografiju uz potpis ''skupina nakaza''.



Damir Bakić, Vili Matula, Ivana Kekin, Urša Raukar-Gamulin (Foto: FB/Možemo)



''Slušaj, nakazo jedna, koliko te Bog unakazio tjelesno, toliko je i glavu'', poručio je u novom skandaloznom istupu u Saboru Prkačin dan ranije Urši Raukar-Gamulin koja je upozorila da se ukrajinske izbjeglice tretira drugačije od migranata iz Afganistana, Sirije i drugih zemalja.



"Nađite mi jednog hrvatskog vojnika, bilo da pripada HOS-u, bilo da pripada Zboru narodne garde ili policiji, da kuka nad sudbinom afganistanskih izbjeglica. Zbog njih kukaju oni koji su navijali za Srbe i Jugoslavene dok su se s njima tukli, jer nisu imali dovoljno hrabrosti da se opredjele. Kao što bi se opredijelili da im se rodio jedan novi Josip Broz Tito, pa da ih povedu u državu Hrvatsku, nisu imali hrabrosti. E, sad kukaju nad sudbinom jer su svjesni", rekao je zastupnik Domovinskog pokreta Ante Prkačin.



Ante Prkačin (Foto: DNEVNIK.hr)

"Sram Vas bilo", poručila mu je iz klupe Raukar-Gamulin, a on joj je tada poručio da je nakaza nakon čega je Reiner i njemu i njoj dodijelio opomene.



A prošlo je tek šest dana otkako je Prkačin izvrijeđao i sisačku gradonačelnicu SDP-ovu Kristinu Ikić Baniček nazvavši je ''debeljuškastom'' i ''masnom''.



Nešto ranije oglasila se i sama Urša Raukar-Gamulin na Facebooku i zahvalila svima - od prijatelja i kolegiva te kolega do nepoznatih građana - koji su joj poslali poruke podrške i iskazali solidarnost.



Osvrnuši se na Prkačina istaknula je da je ''on manji problem'' iako mu nije ovo prvi takav ispad, već drugi put u tjedan dana meta njegovih iživljavanja su žene. Pokazao je svoje pravo lice, nasilničko i prostačko''.



Orešković: "Po Reinerovu nalogu straža mi onemogućila ulazak u sabornicu"



''Veći problem je predsjedavajući, u oba slučaja, akademik Reiner, vitez Viteškog Reda Svetog groba Jeruzalemskog. Vitez. Vitez, koji je jednako kaznio opomenom i zlostavljača i žrtvu, vitez koji je kaznio opomenom kolegicu Kekin jer je stala u obranu druge žene koju je sa saborske govornice prostački izvrijeđao taj isti Prkačin. Dapače, održao je malo slovo o, pazite sad, Hyde Parku i pozvao na ''ozbiljnost''. Jer vitezovi i akademici se bave ''ozbiljnim stvarima'' u koje nikako ne spada prostačko vrijeđanje žena'', napisala je zastupnica.



''Nije mu na vitešku pamet palo da primjeni Poslovnik Sabora i oduzme riječ nasilniku. A mogao je. I trebao je. Zbog svih žena. Rekla bih - nisu ni vitezovi što su nekada bili, a bome ni akademici.... Nastavljamo borbu protiv zlostavljanja žena, borbu protiv ''ozbiljnih'' vitezova i akademika koji okreću glavu od nasilja, nastavljamo borbu za sigurnost i dostojanstvo svake žene'', zaključila je Raukar-Gamulin.