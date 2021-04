Saborska zastupnica Centra Dalija Orešković izjavila je u petak da joj je saborska straža onemogućila ulazak u sabornicu, nakon što joj je jučer tijekom rasprave predsjedavajući Željko Reiner (HDZ) dodijelio mjeru udaljenja sa sjednice u dvostrukom trajanju.

"Danas se raspravlja o kontroli javne nabave, temi o kojoj bih imala puno toga važnoga reći, no to nisam mogla jer me je saborska straža, po nalogu i uputi predsjedavatelja Željka Reinera, fizički spriječila da uđem u sabornicu", izjavila je Orešković u Saboru.

Reiner je tijekom sjednice u četvrtak izrekao nekoliko stegovnih mjera Orešković, a jedna od njih bila je i udaljenje sa sjednice u dvostrukom trajanju. Orešković je ocijenila kako nije bilo razloga za izricanje takve mjere i ustvrdila da vlast koja se na takav način ponaša prema zastupnicima nije demokratska.

"U mom konkretnom slučaju Reiner, ne prvi put, zloupotrebljava svoju poziciju predsjedavanja Saborom, ometa me u govoru, prekida i onemogućava da izgovorim što želim", kazala je Orešković.

"Radi se o brutalnom totalitarnom pokušaju zastrašivanja i sprječavanja mene kao zastupnice u iznošenju argumentirane rasprave", ocijenila je. Najavila je da će uložiti prigovor i pozvala ostale zastupnike da osvijeste taj problem.