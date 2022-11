U Hrvatskoj svaki peti muškarac i svaka deseta žena starija od 30 godina nisu vjenčani. Zato se u subotu tristotinjak samaca iznad 30 godina okupilo u Nacionalnom svetištu sv. Josip u Karlovcu s jednim ciljem - pronaći svoju srodnu dušu.

U Karlovcu je organiziran skup katoličkih samaca. U Hrvatskoj je gotovo 400 tisuća samaca. Među njima i oni. Uz molitvu i Božju pomoć nadaju se da neće još dugo biti sami.

"Ne mora se na ovakve susrete doći odmah s namjerom da će se sutra udati ili oženiti za nekoga, ali je dobro poticati situacije i aktivirati se", smatra Nataša Siladjev iz Đakova.

Aktivirani su ovdje ljudi u dobi od 30 do 50 godina u potrazi za ljubavi i sklapanjem katoličkog braka. Neki se nadaju da će im Bog za to dati znak.



"Duh sveti koji je u srcu on će to reći, on će to jednostavno pokazati je li ona ta koju je Gospodin poslao", navodi Mario.

Tomislav Vinković je iz Njemačke u Slavoniju na susret katolika došao kao samac, a otišao kao zauzet čovjek. Upalilo je, sada su devet mjeseci u braku. Pozivaju i druge da se ohrabre.

"Jedno vraćanje nade bez obzira koliko godina imaš - nije za tebe gotovo", poručuju Jelena i Tomislav Vinković u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Matee Ćorić.



Zato im je časna sestra Liljana Marić danas govorila kako nikad nije kasno ukrcati se na vlak ljubavi.

"Veliki je kapacitet u ljudima koji su prošli 30 do 50 godina. Bogu hvala da se organizira za tu populaciju da shvate kako su vrijedni i imaju puno toga dati", navodi Marić.

Mnogi znaju sebe kriviti. Istina je da Hrvati sve kasnije ulaze u brak, prosjek je 29 godina, više se razvode i manje vjenčaju u crkvi. Nekad su se vjernici mogli upoznati jedino putem oglasnika u katoličkom časopisu.



Danas se za njih organiziraju susreti da se upoznaju uživo, a mogu se upoznati i u virtualnom svijetu preko mobilne aplikacije katolički samci - jednim klikom mogu upoznati svoju srodnu dušu.

"Puno više se muški odlučuju da idu preko interneta upoznavati. Možda su slobodniji, a djevojke češće dođu na ove susrete", navodi Tomislav Belavić iz katolička Udruge Prilika za susret.



Ovi susreti do sada su rezultirali s 14 vjenčanja i šest beba. Ali kada se usliše i molitve od danas, bit će ih zasigurno još više.

