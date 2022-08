Stanovnici splitske četvrti Brda posljednjih godina vode bitku na dva fronta. S jedne strane bore se s onečišćenjima i bukom koje dolaze iz splitske Sjeverne luke, dok s druge strane, institucije, oglušujući se na njihove probleme, odbijaju reagirati.

Stanovnici splitske četvrti Brda, nadomak kojih se nalazi teretna luka, posljednjih se godina suočavaju s onečišćenjima te tromošću i nezainteresiranošću institucija koje se ne obaziru na problem.

Kako kaže jedna stanovnica, koja je željela ostati anonimna, problem se sastoji od toga da otpadne čestice koje se talože u Sjevernoj luci u vjetrovitim danima dolaze do njihovih stanova. Upozorava da od crnih čestica koje im nanosi vjetar ne mogu imati otvorene prozore te da ne mogu sušiti robu, a malo dijete ne želi puštati vanka u strahu da ne udiše čestice.

Problem, kaže, nije od jučer već traje godinama. "Nikada nije bilo kao prošle godine kad se stanje drastično pogoršalo“. Naša čitateljica kaže da se obratila kako upravi Sjeverne luke, tako i novoizabranoj splitskoj vlasti, ali i Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, no jedini odgovor koji je dobila bio je onaj iz luke gdje su joj rekli da je to samo kvarcni pijesak koji je propisno skladišten i polijevan kako ne bi došlo do raspršivanja. Iz Grada joj, pak, do danas nije došao odgovor, kao ni iz resornog ministarstva.

Rečeno joj je i to da će to biti trajektna luka, no kako vidimo, tomu još uvijek nije tako.

Stanovnica Brda, koja živi samo 300 metara od Sjeverne luke, otklanja bilo kakvu mogućnost da je riječ o kvarcnom pijesku prilažući slike na kojima se vide masna crna onečišćenja. Problem nije, kako kaže, samo u onečišćenju već i u buci koju stvara luka. "Stvaraju buku i po noći. Ne možemo spavati“, kazala je.

Dodajmo i to da prema posljednjim dostupnim podacima splitska četvrt Brda broji više od 6000 stanovnika.

Filip Rogošić, direktor Luke Split za DNEVNIK.hr poručio je kako su svjesni problema s crnim česticama kojeg su imali proteklih nekoliko dana, a to objašnjava nevremenom i orkanskom burom koja je otežavala zalijevanje vodenim zaprašivačima zbog čega su čestice ugljena dolazile do stambenih objekata.

"Svaka inspekcija koja je dolazila pokazala je da je sve sukladno zakonu“, kazao je dodavši da su u Luci svjesni problema s kojim se suočavaju neki od stanara no ističe da se ponekad ne može, zbog vremenskih prilika, utjecati na to da čestice ugljena ne dođu do kuća.

Naglašava da se kuće nalaze u industrijskoj zoni te da je nemoguće očekivati da ponekad neće dolaziti do ovakvih situacija. Dodao je i da se dosad samo jedna obitelj žalila na čestice ugljena.

Premda iz Luke Split ističu da je riječ o industrijskoj zoni, na stranicama Državne geodetske uprave provjerili smo kuće koje se nalaze neposredno uz luku koje su legalno upisane, što upućuje na to da je riječ o stambenoj zoni.