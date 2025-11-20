Sjednica Vlade : Od cestarina do Centra za radioaktivni otpad

U četvrtak u 12 sati održat će se sjednica Vlade RH.

Na dnevnom je redu među ostalima i prijedlog zakona o naplati cestarine koji Vlada u saborsku proceduru šalje u hitnom postupku.

U hitnu saborsku proceduru Vlada će poslati i izmjene i dopune Zakona o računovodstvu te Zakona o reviziji, kao i prijedlog zakona o izgradnji Centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

Na dnevnom su redu sjednice i izmjene i dopune Zakona o elektroničkim komunikacijama te prijedlog zakona kojim se u domaće zakonodavstvo usklađuje s Europskim aktom o slobodi medija.