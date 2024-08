Zapovjednik JVD-a Šibenik o napadu majke i kćeri Dujić: Istrenirani smo da smirujemo ljude, ali ne mogu reći da me to ne boli

Dok kanaderi opet cijeloga dana gase požar u okolici Skradina, Slavka u nevjerici gleda okruženje svoje kuće u Rogovu.

"Strašno, nikad takvo, nikakav strah nisam doživjela nikad takvi kao sinoć. To je sve gorilo, sve su masline otišle ode okolo. Sve, sve! Strava, tamo smo imali sijeno, tamo se đubrište jedno zapalilo", kaže Slavka.

Kad su vidjeli da se vatra širi spremili su lijekove, nešto odjeće, sjeli u auto i otišli. Srećom vatrogasci su spasili kuću, a i štala u kojoj ona i suprug drže životinje ostala je čitava.



"Spasili smo sve i hvala Bogu dobro je prošlo", rekao je Joso kroz suze.

Gospođi Mirjani požar je zahvatio dio voćnjaka.



"Dobili smo paniku da vam pravo kažem. Ušlo je u dvorište, svaka čast vatrogascima. Brzo su reagirali. Dobro je što smo ostali živi što nije nitko nastradao, a ovo drugo što je otišlo voće i to sve to nije

baš tako bitno", kaže Mirjana.

Sinoć je kritično bilo i u Rupama gdje su mještani zajedno s vatrogascima cijelu noć branili svoje kuće.

"Punili smo kante s vodom, mi žene smo više pomagale a naši muški su svi bili u obrani kuća i naših i bilo čijih koje su bile ugrožene", rekla je Meri.

Kuće su uspjeli sačuvati, a jednu je situaciju izvanredno spasio kanader.



"Doslovno 20 metara neposredno od kuće iša je na drugi zadatak kad je vidija situaciju da je kuća u opasnosti ispustija je vodu i spasija naših 5 kuća u Ljubičićima", rekao je Novica.

Selo je 3 dana bilo bez struje. Na terenu su cijeli dan bili radnici elektre.



"Bagere su doveli kopaju, rade, kopaju se nove rupe,

izgorili su stupovi, mijenjaju se", dodao je Novica.

Roški slap odakle su u četvrtak evakuirani posjetitelji i dalje je zatvoren. Iako je bilo onih koji su htjeli u petak tamo prošetati i popiti kavu.



"Nisam razočaran, normalno ljudi rade svoj posao i to je to. Sigurnost naroda je važnija nego sve drugo", rekao je jedan d njih.

200 vatrogasaca i u ovim je trenucima na terenu na skradinskom području.

Bliži li se kraj?

Novinarka Dnevnika Nove TV Dina Ćevid otišla je provjeriti nazire li se kraj sradinskome požaru.

"Kraj nije na vidiku, ali situacija je puno bolja. CIjelo vrijeme aktivne su dvije linije požara. Neprestano lete kanaderi, a u pomoć su im stigli i air-traktori, koji mogu letjeti još kratko vrijeme. Vatrogasci dežuraju cijeli dan", izijestila je

Zapovjednik JVD-a Šibenik Volimir Milošević odgovrio je kakvo je stanje.

"Požar više ne bukti, zadovoljni smo trenutnom situacijom. Imamo još otvorene vatre, kod Rupa prema Roškom slapu. Držimo to pod kontrolom i pomaže nam kanader.

Druga linija je kod Kakana, ona je pod kontrolom, ali smo oprezni i dežuramo tamo i dalje", objasnio je.

Rekao je i o kakvome se terenu radi.

"Užasan je teren. Vatrogasci se trude, razvlače cijevne pruge kroz teške teren i gustu šumu i nastoje osigurati rubove požata. Sve najviše ovoi o vremenskim uvjetima", rekao je.

Prokomentirao je i broj ljudi.

"Vodimo računa o tome da se ljudi odmore, ali to kratko traje. Još je angažirano 200 ljudi. Ovisno o situaciji otpuštat ćemo ljude da se odmore.

Prokomentirao je i napad Anne Dujić i Nade Dujić na vatrogasce.

"Prokomentirao sam to već. Mislim da se radi o bojazni ljudi. Mi smo istrenirani da smirujemo ljude, ali ne mogu reći da me to ne boli. Krivo mi je zbog kolega, ljudi se osjete pogođeni. Mislim da to nije bilo u redu."

Rekao je da ne namjerava podići prijave protiv dviju žena.

"Vjerujem da im je danas krivo što su tako postupile. Očekujemo da ćemo im nekako oprostit", rekao je zapovjednik novinarki Dini Ćevid.

