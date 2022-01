U Hrvatskoj zbog najava poskupljenja struje i plina još nitko ne prosvjeduje na ulicama, no i kod nas su, kao što je poznato, najavljene više cijene od travnja. Pogodit će to sve građane, najviše one koji primaju minimalnu plaću u Hrvatskoj. Ona je, prema Eurostatu, u odnosu na druge članice Europske unije, među najnižima. Minimalac u Hrvatskoj, naime, peti je najgori u Europskoj uniji.

Više od 50 tisuća hrvatskih radnika iz drvne, tekstilne i kožarske industrije koji rade za minimalac u društvu su najlošije plaćenih radnika u Europskoj uniji. Hrvatski minimalac iznosi 624 eura bruto. Najviši je u Luxembourgu 2257 eura, a u samo četiri zemlje u Uniji radnici primaju niži minimalac. U Mađarskoj, Rumunjskoj, Latviji te Bugarskoj s najnižom minimalnom plaćom od 332 eura.

"Trebao bi si priuštit pristojnu odjeću, društveni neki normalni život, kino kazalište ili odlazaka na tekmu mi muški. Godišnji odmor? To sve teže", kaže jedan građanin.



"Jer ako radim svih 12 mjeseci za sebe i ne mogu otići na godišnji odmor, onda mislim da je to ispod časti svakom čovjeku."

Može li se živjeti od minimalne plaće? "Političari su nas pustili k'o čobanin ovce na pašu. Pa se snalazite"

U Saboru izglasan novi Zakon o obnovi nakon potresa. Jedva sakupljeno 76 ruku



Samo na hranu prosječno hrvatsko kućanstvo mjesečno potroši više od dvije tisuće kuna. Još 1,2 tisuće kuna ode na troškove stanovanja te još 1,2 tisuće na prijevoz. Dakle samo za golo preživljavanje potrebno je oko 4,5 tisuća kuna, a minimalac je 3750 tisuća kuna.



To je bez najnovijih poskupljenja. U Europskoj uniji, ističu sindikalisti, pokazatelj siromaštva je podatak koliko se od plaće troši na hranu.



"Udio troška hrane je prosječno u Europskoj uniji oko 13 posto, u razvijenijim europskim zemljama je ispod 10, a u Hrvatskoj više od 27 posto i to bez poskupljenja", rekao je Krešimir Sever iz Nezavisnog hrvatskog sindikata.



U usporedbi s Nizozemskom vidi se da je tamo minimalac gotovo triput veći: 1725 eura što je gotovo 13 tisuća kuna. Na hranu potroše manje od 13 posto plaće naprema više od 27 posto u Hrvatskoj, a cijena električne energije je malo manje od 13 eurocenta po kilovat satu što je čak i nešto niže nego u Hrvatskoj.



Pitali smo građane misle li da će doći vrijeme kad će u Hrvatskoj minimalac biti 13 tisuća kuna, oni odgovaraju: "Mislim da da. Kad mladi ljudi shvate da ne treba bježati van nego ostat ovdje i borit se protiv onih šta rade zlo." Neki imaju drugačije mišljenje: "Mislim da ne, ne vjerujem u bajke."



Dok iz mesne industrije najavljuju poskupljenje mesa do čak 30 posto sindikati od vlade traže sve mjere pomoći – i niži PDV na energente, i veći iznos pomoći najsiromašnijima, i niže trošarine na gorivo i ograničavanje cijena. Ističu kako u dolazećim mjesecima stižu lančana poskupljenja, a minimalac ostaje isti sve do iduće godine.

