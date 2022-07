Gradonačelnik Miro Bulj odlučio je građanima Sinja koji teže žive prvi put podijeliti novčanu potporu uoči Alke i Velike Gospe, najvažnijih svečanosti u Cetinskoj krajini. No, istovremeno, poskupljenje struje za pumpe za vodu dovodi im u pitanje opskrbu vodom u cijelom gradu.

Alkarica - nisu to Sinjanke krenule u alkare. Ime je to novčane mjere kojom sinjski gradonačelnik Miro Bulj u vrijeme Alke časti svoje sugrađane, po 200 kuna dijeli nezaposlenima i umirovljenicima s mirovinom do 2.500 kuna.

"A što bi, popio nešto i kilu pečenog. Dobro će doći, dobro dođe i pedeset kuna kad ih nema", kazao je Stjepan. "Dvjesto je više od sto, bolje nego ništa, nula je nula", dodaje Frane. "Na mene se to ne odnosi, ali supruga ima, mama ima, bit će za gorivo, za neku ribicu, i tako", ističe Nediljko.

Za otprilike 3000 ljudi, Sinj će kroz Alkaricu podijeliti ukupno oko 600 tisuća kuna. Cijeli godišnji gradski proračun im je 99 milijuna kuna.

"Mislim da je red sjetiti se socijalno ugroženih građana, ovih s malim mirovinama, u ove najveće dane u Cetinskoj krajini, barem za svečani ručak za Alku i Veliku Gospu, barem donekle", objasnio je mjeru gradonačelnik Miro Bulj.

A trkalište je već spremno, 7 kolovoza u Sinju će se održati još jedna Alka. Iz Alkarskog društva kažu da su usmeno dobili potvrde dolaska i premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića. No, Sinjane ove dane više zaokuplja tema Alkarice, 200 kuna koje nisu puno, ali kome trebaju dobro će doći.

"Ništa, hvala mu, i dogodine", dodao je Stjepan novinarki Dnevnika Nove TV Sofiji Preljvukić.

Bulj na Alku poziva čitav državni vrh i građane, ali ljutito poručuje Vladi da misle na Sinj. Jer, ističe, Sinjskom vodovodu je za 500 posto povećana cijena struje za pumpe za vodu. Već im stižu i ovrhe.

"Sad bih ja trebao pet puta poskupiti vodu građanima, ali neću, neka dođu u svečanu ložu, neka pogledaju ljude u oči, i kažu da će im ukinuti vodu i upaliti mrak", zaključio je.

Sinjani se tako raduju alkarici, predstojećim svečanostima, ali strepe i od isključenja vode.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr