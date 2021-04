Zbog dugova veledrogerijama i koronakrize, tijekom koje je gospodarstvu isplaćeno više od 30 milijardi kuna, državni proračun je pred sve većim izazovima. Zbog toga se nakon nedavnog intervjua ministra financija Zdravka Marića u Dnevniku Nove TV postavilo pitanje jesu li ugrožene povišice za 240.000 javnih i državnih službenika.

Ministar financija Zdravko Marić u nedavnom je intervjuu za Dnevnik Nove TV rekao da "nemamo osigurana sredstva ni za povećanje od četiri posto za plaće javnih i državnih službenika koje je u primjeni od 1. siječnja".

Teško stanje državnih financija brine sindikalne čelnike.

"Vlada Republike Hrvatske mora poštivati sve što je potpisala. Ukoliko to ne bude poštivala, slijede tužbe, a i na sigurnosti se ne smije štedjeti", rekao je Dubravko Jagić, predsjednik Sindikata policije Hrvatske.

Za povišice od četiri posto ministar Marić mora godišnje naći milijardu i 200 milijuna kuna. No, ministri su na mukama zbog koronakrize, dugova veledrogerijama i sve veće državne potrošnje. Ipak, ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović tvrdi da će djelatnici javnog sektora dobiti povišice.

"Povišice će biti jer smo povišicu dogovorili u pregovorima sa sindikatima državnih i javnih službi. Pronaći ćemo novce kako bismo izbjegli nove tužbe i kako ne bismo opteretili neke druge vlade koje će doći iza nas", rekao je ministar te dodao: "Rebalans će biti u drugom dijelu godine i do tada sigurno imamo dovoljno sredstava i kroz rebalans ćemo osigurati ostatak sredstava."

Ipak, u Sindikatu hrvatskih učitelja su zabrinuti jer, kažu, tek je travanj, a u Vladi već sad "kemijaju".

"Nama se cijelo vrijeme ponavlja ista situacija: neizvjesnost, nepriznavanje prava, loši uvjeti, nejednaki uvjeti rada", rekla je Ana Tuškan, glavna tajnica SHU-a.

Na ogradi ispred Klaićeve osvanula potresna poruka: "Mi smo svi tvoji roditelji, voli te tvoja majka - cijela Hrvatska"

Odvjetnik objasnio zašto majka djevojčice ipak nije optužena za teško ubojstvo te što će biti s optužbama koje se odnose na oca: "Ova kvalifikacija nije konačna i bezuvjetna"

Proračun opterećuju i tužbe zaposlenih u javnim i državnim službama. Prije pet godina Vlada je trebala povećati osnovicu za plaće, ali to nije učinila.

"Nekim zaposlenicima već su isplaćeni ti iznosi, neke škole odugovlače, čekaju zadnji trenutak, ali u praksi to ovisi od škole do škole. No, presude su ujednačene i sve su za sada u korist zaposlenika", rekla je Tuškan.

Sve je više sudskih presuda i u korist liječnika zbog neplaćenih prekovremenih sati. Zbog toga su bolnice, od kojih mnoge nemaju ni za lijekove, sada pod još većim pritiskom.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr