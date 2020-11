Sindikat hrvatskih učitelja najavio je u utorak da Vlada može očekivati "pljusak tužbi", koji će državu stajati mnogo više nego dobrovoljna isplata ugovorenoga, nakon što je iz Vlade najavljeno da je upitno povećanje osnovice za četiri posto zaposlenima u javnim službama.

Podsjećamo Vladu da je 29. svibnja, u vrijeme već izmijenjenih gospodarskih okolnosti, sklopila sporazum kojim se prolongira povećanje rasta osnovice za zaposlene u javnim službama, pa taj sporazum sada ne može doći u pitanje jer bi to bilo protuustavno, ističe sindikat u priopćenju.

Ako se Vlada odluči na takav potez, uskoro može očekivati pljusak tužbi koji će državu s kamatama stajati mnogo više nego dobrovoljna isplata ugovorenoga, a u tom slučaju nadležni ministri podliježu fiskalnoj odgovornosti, kažu sindikalci.

Svi zaposlenici javnih službi mogu do siječnja 2021. godine podnijeti tužbe zbog neisplaćenog dijela osnovice za 14 plaća, i to za razdoblje od prosinca 2015. godine do siječnja 2017. godine, sukladno sporazumu kojim su se u vrijeme prošle krize solidarizirali i odgodili povećanja za bolja vremena.

Vlada pokazuje koliko "cijeni" solidariziranje za vrijeme krize jer svoje obveze u potpunosti osporava kada one dolaze na naplatu. Stoga je idealno vrijeme da nam sudstvo pokaže koliko je neovisno, poručuje sindikat.

Pritom podsjeća na to da su prema dosadašnjoj sudskoj praksi, koja se temelji na tužbama zaposlenika javnih službi za šest posto, svi županijskih sudovi u Hrvatskoj presudili u korist zaposlenika, pa je time sudska praksa bila ujednačena.

No Vrhovni sud tvrdi suprotno, pa tako njegov glasnogovornik javno govori da je praksa drugostupanjskih sudova neujednačena i tu činjenicu navodi kao razlog za dopuštanje revizije, kao pravnog lijeka za ujednačavanje neujednačene sudske prakse.

Tako je Vrhovni sud 22. travnja donio rješenje kojim je državi dopustio podnošenje revizije na pravomoćnu presudu donesenu u korist zaposlenika na Županijskom sudu u Zagrebu, iako nema negativne, a time niti neujednačene prakse, upozorava sindikat.

Ovim putem pozivamo DORH i Vrhovni sud da javno odgovore koja je to različita praksa drugostupanjskih sudova i ako postoji, zašto ju ne prilažu kao dokaz u mnogobrojnim sporovima u tijeku, kaže sindikat u priopćenju.