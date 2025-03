Sindikati obrazovanja idu u štrajk! "Kad druga strana ne želi čuti ni prihvatiti naše zahtjeve, nema nam druge"

Sindikati obrazovanja idu u štrajk! Mirenje u Ministarstvu znanosti i obrazovanja nije uspjelo. Na sastanku s predstavnicima triju sindikata u četvrtak nisu sudjelovali ministar Marin Piletić kao ni ministar Radovan Fuchs.

S predstavnicima ministarstva sindikalisti su razgovarali gotovo tri sata, no dvije strane nisu pronašle zajedničko rješenje.

"Bili smo u nekim trenucima u novim modelima mogućeg dogovora. Nismo se našli na trećem, najbitnijem zahtjevu. Da naše plaće dobiju materijalnu stimulaciju. Tu smo opet stali", rekao je predsjednik Sindikata Preporod Željko Stipić.

"Vlada nije pokazala dovoljno razumijevanja za sve što prosvjetari pričaju već godinu i pol. Ostala je ukopana u svojim pozicijama i ni na koji način nije ponudila iskorak po pitanju materijalnih prava i unapređenja materijalne pozicije naših sustava", rekao je Matija Kroflin iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja.

Sanja Vištica, reporterka Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV

Reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica razgovarala je s predsjednikom Sindikata Preporod Željkom Stipićem.

"Moram priznati da sad osjećam neko olakšanje. Znate, nije lako s jedne strane spremati se za dogovor, pripremati neka konstruktivna rješenja. Nastojati nuditi izlaz iz ove situacije. A s druge strane vi morate paralelno pripremati teren za ono što će uslijediti ukoliko se ne uspijete dogovoriti. Sada na neki način znamo na čemu smo. Sad treba napraviti taj štrajk. Krećemo s Dalmacijom i mi puno očekujemo od tog štrajka. I siguran sam, kako bude rastao naš pritisak, tako će se zapravo i mijenjati stajališta druge strane", rekao je Stipić.

Najavio je i kako će izgledati štrajk tijekom idućih nekoliko tjedana.

"Mi ćemo objaviti koja nam je sljedeća regija. Ono što vam mogu reći, sigurno će idući tjedan biti dva štrajka, a ona tri smo štrajka ostavili za onaj posljednji tjedan. Za sad tako stvari stoje", kazao je.

Željko Stipić i Sanja Vištica Foto: DNEVNIK.hr

Stipić je komentirao i najavu da će preispitivati zakonitost novog štrajka.

"Da se to htjelo napraviti, to bi se valjda već napravilo. Dakle, ako ste bili sigurni ili pretpostavljali da je tu nešto pravno suspektno, onda je valjda odgovorno bilo to napraviti prije štrajka upozorenja. Pošto se to nije napravilo, ja to više zapravo vidim kao neki potez očajnika i ne bi tome pridodavao neku veliku važnost", rekao je Stipić.

Dodao je i da kraj štrajka ovisi o tome kakva će biti snaga sindikalnog pritiska.

"Očito je da argument snage mora nadjačati snagu argumenata. Mi smo toliko toga podastrijeli, ali naprosto, kada druga strana ne želi to čuti, a još manje prihvatiti, nema nam druge nego svojim putem", rekao je.

Na pitanje očekuju li podršku roditelja, Stipić ovako odgovara.

"Nikad vi nećete imati podršku niti čitave javnosti, niti svih roditelja. Mi ćemo gledati da sve ono što ćemo raditi uzrokuje što je manju štetu", zaključio je Stipić.

