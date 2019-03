Sindikat policijskih službenika u petak je u vezi legitimiranja novinarke Đurđice Klancir u redakciji ponovno zatražio ostavku glavnog ravnatelja policije Nikole Miline te mu na svojoj facebook stranici poručio da "prestane ministra informirati na krivi način i savjetovati ga da mijenja pravilnik".

Piropćenje Sindikata policijskih službenika prenosimo u cijelosti.

"Zanima nas tko je naložio ovakvo postupanje policije koje glavni ravnatelj pravda kao ispravno i zakonito, stoga savjetujemo glavnom ravnatelju policije da se upozna s čl. 3. st. 2. Pravilnika o načinu postupanja policijskih službenika, iako bi ga trebao znati te podnese ostavku na svoju dužnost i primi se posla za kojeg ima kompetencije, kao i da javno kaže kojeg rukovoditelja u konkretnom slučaju štiti, jer iz dosadašnje prakse nam je jasno da policajce na terenu ne štite visoki policijski rukovoditelji, a osobito ne kada nešto izađe u medijima, tj. tko je osoba koja je naložila policijskim službenicima da odlaskom u novinsku redakciju obave policijski posao.

Isto tako neka glavni ravnatelj policije, ili tko god već to radi, prestane ministra informirati na krivi način i savjetovati ga da mijenja pravilnik i da s tim izlazi van u javnost i da se blamira, jer Pravilnik je jasno i nedvosmisleno propisao kako će to policijski službenici obaviti ovu zadaću koju su trebali obaviti, a to zasigurno nije trebao biti odlazak u novinsku redakciju gospođe Klancir.

Naime, čl. 3. st. 2. Pravilnika o načinu postupanja policijskih službenika propisuje da će policijski službenik razmjerno svrsi obavljanja policijskog posla primjeniti zakonom propisanu ovlast na način kojim se s najmanje štetnih posljedica taj posao može obaviti, a zasigurno to u konkretnom slučaju nije bilo upućivanje policijskih služenika u novinsku redakciju već uvid u Informacijski sustav MUP-a, a ako ne i tako onda odlaskom na adresu prebivališta ili boravišta gospođe Klancir i s tim smo sve rekli.

Svim policajcima pa i ovim rukovodećim koji će s nakon izmjena Zakona o policiji raditi od 3. do 3. mjeseca čekajući svoju godišnju ocjenu 'zadovoljava', je pun kufer politike i političara koji godinama maltretiraju ionako traumatiziranu i izmrcvarenu policijsku struku od silnih depolitizacija.

Pustite nas da radimo svoj posao pošteno i po savjesti jer ovo nije zanimanje već poziv časnih i poštenih ljudi koji su se odlučili da svojim radom pomažu drugima, a ne da plešu kako vi želite i da sudjeluju u dnevno političkim obračunima ovih i onih struja.

Mijenjajte svoje ljude u vrhu MUP-a od ministra do njegovih pomoćnika i neka se oni potrude osigurati nam plaću i uvjete rada dostojne čovjeka, a policijsku struku i posao ostavite na miru jer smo se obvezali građanima Hrvatske obavljati ih pošteno i savjesno sukladno zakonskim propisima, a ne udovoljavati hirovima lokalnih i centralnih političkih elita i moćnika", navodi se u priopćenju Sindikata policijskih službenika.