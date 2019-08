Referendum 67 je previše će, s obzirom na prebrojane potpise i nepopustljivost sindikata teško izbjeći. Sindikati prijete, kako će, odluči li Sabor da referenduma nema, u prosvjede. Toga je svjesna i Vlada pa poručuju kako su spremni na kompromis.

Mjesec dana ministarstvu uprave trebalo je da utvrde kako su sindikalisti prikupili dovoljno potpisa za referendum, njih više od 700.000.

''Očekujem da još možemo razgovarati o ovoj temi ako postoji potreba. I referendum je ustavno pitanje i građani imaju pravo na to'', rekao je Josip Alardović, ministar rada.

Sindikati pak žele razgovarati, ali samo o datumu održavanja referenduma.



''Kada je došlo više od 700.000 potpisa građana, jasno je da oni traže referendum i mi više ni na što drugo ne smijemo pristati nego na to'', rekao je Krešimir Sever, predsjednik NSH.

''Mi kao Vlada ćemo sigurno razgovarati o rješenjima koja svima koriste. Otvorena je mogućnost razgovora'', kaže Alardović.

Darinko Kosor često je prvi glasnik promjena u koaliciji. Predlaže izmjene zakona i uvođenje skandinavskog modela: ''Moj prijedlog je da se radi do 65 godina, a svi koji žele da rade do 67 imaju zakonsku mogućnost. Danas to nemaju''.

Sindikaliste više brine Ustavni sud. Ako suci na kraju odbace mogućnost referenduma, sindikalisti su spremni i za to.

''Sasvim sigurno je da ćemo mi onda krenuti u razne akcije jer je vrijeme pogodno kao i pred europske izbore. Štrajkovi su tu pred predsjedničke izbore. Pa pitanje štrajkova ili kombinacija štrajkova i prosvjeda'', rekao je Sever.

SDP je potpisao inicijativu, sada želi i referendum. ''Vlada će učiniti sve da referenduma ne bude kada su predsjednički izbori. A tko će im pomagati, vidjet ćemo'', kaže Ranko Ostojić, potpredsjednik SDP-a.

Možda je bila taktička greška u mirovinskoj reformi što smo dirali rok da ga nismo dirali ostalo bi 67 kao prije 5 ili 6 godina.

Hrvatski sabor mjesecima raspravu o referendumu može odgađati. Nema rokova. Osim kada sve proslijede na Ustavni sud. Tada suci moraju u 30 dana odlučiti - idemo li na četvrti referendum od neovisnosti ili ne.



